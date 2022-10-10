Noticias Caracol Il Lombardía
Il Lombardía
-
Tadej Pogacar y un 'lujazo', tras ganar el Giro de Lombardía: Eddy Merckx lo felicitó por teléfono
El ciclista esloveno Tadej Pogacar se impuso en el Giro de Lombardía y tan pronto cruzó la meta tuvo una breve charla por llamada telefónica con Eddy Merckx, mejor conocido como 'El Caníbal'.
-
¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación del Giro de Lombardía 2025?
Nairo Quintana fue una de las cartas del Movistar en la 'clásica de las hojas muertas'. Acá le contamos sobre el desempeño del pedalista colombiano.
-
¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación del Giro de Lombardía 2025?
El colombiano Egan Bernal luchó de principio a fin en el último 'monumento' de la temporada y en Caracol Sports le contamos cómo le fue.
-
Clasificación del Giro de Lombardía 2025: Tadej Pogacar, campeón; Egan Bernal, en el top 10
El ciclista esloveno Tadej Pogacar ganó por quinta vez consecutiva el Giro de Lombardía. Remco Evenepoel se tuvo que conformar con la segunda plaza y Egan Bernal fue el mejor colombiano.
-
Reviva la victoria de Tadej Pogacar en el Giro de Lombardía 2025
Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Giro de Lombardía, esta vez con un recorrido de 241 kilómetros entre Como y Bergamo.
-
Hora y TV para ver el Giro de Lombardía, con Nairo Quintana, Egan Bernal, Pogacar y Evenepoel
Se trata de la carrera de un día más importante del fin de año si se tiene en cuenta que es el último monumento de la temporada y que estarán los mejores ciclistas del mundo.
-
Otro duro golpe para el Israel Premier Tech; radical decisión del Giro de Lombardía
Este jueves, dos días antes de la carrera, los organizadores del Giro de Lombardía revelaron una determinación de última hora sobre el equipo Israel Premier Tech.
-
Tadej Pogacar igualó histórico registro de Fausto Coppi en Il Lombardía
Il Lombardía 2024 dejó como ganador al ciclista esloveno Tadej Pogacar, quien a su vez igualó un récord del histórico corredor italiano Fausto Coppi. ¿De qué se trata?
-
Tadej Pogacar y sus 'aplastantes' números en el 2024
El ciclista esloveno Tadej Pogacar consiguió su victoria número 25 del 2024, sin embargo, esa apenas es una de las estadísticas que cosechó en la presente temporada.
-
Il Lombardía 2024: así les fue a los colombianos, Nairo Quintana fue el mejor
Los colombianos estuvieron presentes en Il Lombardía 2024 y Nairo Quintana fue el más destacado. Tadej Pogacar estuvo imparable y fue el campeón.
-
Clasificación final de Il Lombardía 2024: Tadej Pogacar, campeón por cuarta vez consecutiva
Este sábado, con un ataque letal a 48 km de meta, el esloveno Tadej Pogacar se quedó con el título de Il Lombardía 2024 y demostró una vez más que es el mejor del mundo.
-
🔴 Reviva la victoria de Tadej Pogacar en Il Lombardía 2024
Este sábado 12 de octubre, se disputa el Giro de Lombardía 2024, una de las clásicas más importantes del mundo del ciclismo. ¡No se pierda la carrera!