Noticias Caracol  / Il Lombardía

Il Lombardía

  Tadej Pogacar y Eddy Merckx.
    Tadej Pogacar y Eddy Merckx.
    AFP.
    Ciclismo

    Tadej Pogacar y un 'lujazo', tras ganar el Giro de Lombardía: Eddy Merckx lo felicitó por teléfono

    El ciclista esloveno Tadej Pogacar se impuso en el Giro de Lombardía y tan pronto cruzó la meta tuvo una breve charla por llamada telefónica con Eddy Merckx, mejor conocido como 'El Caníbal'.

  Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    AFP.
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación del Giro de Lombardía 2025?

    Nairo Quintana fue una de las cartas del Movistar en la 'clásica de las hojas muertas'. Acá le contamos sobre el desempeño del pedalista colombiano.

  Egan Bernal, ciclista colombiano.
    Egan Bernal, ciclista colombiano.
    Getty Images.
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación del Giro de Lombardía 2025?

    El colombiano Egan Bernal luchó de principio a fin en el último 'monumento' de la temporada y en Caracol Sports le contamos cómo le fue.

  Tadej Pogacar, ganador del Giro de Lombardía 2025.
    Tadej Pogacar, ganador del Giro de Lombardía 2025.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Clasificación del Giro de Lombardía 2025: Tadej Pogacar, campeón; Egan Bernal, en el top 10

    El ciclista esloveno Tadej Pogacar ganó por quinta vez consecutiva el Giro de Lombardía. Remco Evenepoel se tuvo que conformar con la segunda plaza y Egan Bernal fue el mejor colombiano.

  Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    AFP.
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Tadej Pogacar en el Giro de Lombardía 2025

    Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Giro de Lombardía, esta vez con un recorrido de 241 kilómetros entre Como y Bergamo.

  • Nairo Quintana y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Lombardía 2025.jpg
    Nairo Quintana y Egan Bernal, cartas de Colombia en el Giro de Lombardía 2025.
    Fotos: Movistar e Ineos.
    Ciclismo

    Hora y TV para ver el Giro de Lombardía, con Nairo Quintana, Egan Bernal, Pogacar y Evenepoel

    Se trata de la carrera de un día más importante del fin de año si se tiene en cuenta que es el último monumento de la temporada y que estarán los mejores ciclistas del mundo.

  • Israel Premier Tech
    Israel Premier Tech
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Otro duro golpe para el Israel Premier Tech; radical decisión del Giro de Lombardía

    Este jueves, dos días antes de la carrera, los organizadores del Giro de Lombardía revelaron una determinación de última hora sobre el equipo Israel Premier Tech.

  • Tadej Pogacar con su trofeo de Il Lombardía 2024.
    Tadej Pogacar con su trofeo de Il Lombardía 2024.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Tadej Pogacar igualó histórico registro de Fausto Coppi en Il Lombardía

    Il Lombardía 2024 dejó como ganador al ciclista esloveno Tadej Pogacar, quien a su vez igualó un récord del histórico corredor italiano Fausto Coppi. ¿De qué se trata?

  Tadej Pogacar celebrando en línea de meta en Il Lombardía 2024.
    Tim de Waele/Getty Images
    Tadej Pogacar celebrando en línea de meta en Il Lombardía 2024.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Tadej Pogacar y sus 'aplastantes' números en el 2024

    El ciclista esloveno Tadej Pogacar consiguió su victoria número 25 del 2024, sin embargo, esa apenas es una de las estadísticas que cosechó en la presente temporada.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Il Lombardía 2024: así les fue a los colombianos, Nairo Quintana fue el mejor

    Los colombianos estuvieron presentes en Il Lombardía 2024 y Nairo Quintana fue el más destacado. Tadej Pogacar estuvo imparable y fue el campeón.

  • Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación final de Il Lombardía 2024: Tadej Pogacar, campeón por cuarta vez consecutiva

    Este sábado, con un ataque letal a 48 km de meta, el esloveno Tadej Pogacar se quedó con el título de Il Lombardía 2024 y demostró una vez más que es el mejor del mundo.

  • Tadej Pogacar, ciclista del UAE.
    Tadej Pogacar, ciclista del UAE.
    Tim de Waele/Getty Images
    EN VIVO
    Ciclismo

    🔴 Reviva la victoria de Tadej Pogacar en Il Lombardía 2024

    Este sábado 12 de octubre, se disputa el Giro de Lombardía 2024, una de las clásicas más importantes del mundo del ciclismo. ¡No se pierda la carrera!

