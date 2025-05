Isaac del Toro sufrió en la etapa 13 del Giro de Italia: "No sentía las piernas"

El mexicanoIsaac del Toro (UAE), líder del Giro, aseguró tras la decimotercera etapa que luchará "cada día para honrar la maglia rosa dentro del equipo" y admitió que en el esprint de Vicenza no pudo con la velocidad del danés Mads Pedersen y el belga Wout Van Aert.

"Hoy no tuve las piernas necesarias para el esprint. Pedersen y Van Aert llegaron rapidísimos e intenté seguirlos, pero no me dieron las piernas, así que les digo "chapeau", dijo en meta Del Toro.

El ciclista de Ensenada comentó que la idea en la etapa fue conservar la maglia rosa y marcar a los rivales directos de la general.

"El plan de era mantener la calma, seguir a los rivales clave y defender la camiseta, y lo hicimos a la perfección. Tenía buenas piernas, pero también, lo más importante, recibí un gran apoyo de mis compañeros. Es una sensación especial llevar esta camiseta, y seguiremos luchando cada día para honrarla en el equipo", concluyó.Tras la decimotercera etapa, Del Toro no solo amplía su ventaja con la maglia rosa, sino que también continúa adquiriendo valiosa experiencia en su joven e incipiente carrera.

Publicidad

Su ventaja en la general ahora es de 38 segundos sobre su compañero de equipo Juan Ayuso, y 1.18 minutos sobre el tercer clasificado, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), con varias etapas de montaña clave aún por delante.