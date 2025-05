Egan Bernal y una cruda confesión en el Giro: "Llevaba toda mi vida pedaleando con dolor"

El Giro de Italia 2025 tuvo una nueva jornada que pintaba para una fuga o para los más veloces en un pequeño puerto de montaña. Sin embargo, Mads Pedersen pasó con lo justo los ascensos y con un buen remate en los últimos metros se llevó la victoria. El colombiano Egan Bernalfue décimo y logró meterse en la casilla 9° de la clasificación general. Ahora bien, los más sorpresivo fueron sus declaraciones después de la fracción.

Bernal atendió a nuestro periodista Mauricio Molano y de entrada analizó a detalle la etapa de este viernes. "Sí, es una etapa que normalmente dirían que es de transición, pero ha sido una de las jornadas más duras del Giro. Al final intenté ir por la victoria, pero cuando los esprinters puros como Pedersen o Van Aert arrancaron, ya no pude. Pero está bien intentarlo y competir de verdad", expresó el corredor nacido en Zipaquirá.

Luego, el 'joven maravilla' contó que una cirugía fue clave para el nivel que tiene en la actualidad. "Sí, después de la hernia que me quitaron en la espalda, llevaba toda mi vida pedaleando con dolor. Es otra cosa, la preparación es diferente, entreno y me levanto sin dolor", reveló.

Por último, Bernal dejó en claro que todo lo que ha pasado ha sido posible gracias a la colaboración y respaldo del INEOS Grenadiers. "Totalmente, es gracias al equipo, no se que sería de mi vida si no estuviera en este equipo, me tienen confianza y mucha paciencia. He sido profesional y me he ganado esa libertad que me han dado", agregó.

Egan Bernal, ciclista colombiano. AFP.

¿Cómo será la etapa 14 del Giro de Italia 2025?

Este sábado la decimocuarta etapa llevará al pelotón de Treviso a Nova Gorica (Eslovenia), a través de 195 km de recorrido por la llanura veneciana y las tierras bajas friulianas. Una ocasión clara para el lucimiento de los esprinters. El pelotón habrá de dar dos vueltas a un circuito esloveno que une las dos ciudades de Nova Gorica y Gorizia con la subida de Saver (0,7 km al 7,7) como aliciente antes de meta.