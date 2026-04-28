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Gol Caracol  / En Argentina se ponen nerviosos por futuro de Lionel Scaloni; miran de reojo interés de Real Madrid

En Argentina se ponen nerviosos por futuro de Lionel Scaloni; miran de reojo interés de Real Madrid

La prensa española reveló que Real Madrid tienen en su lista de candidatos a Lionel Scaloni para que se convierta en el nuevo DT para la próxima temporada. En Argentina se encendieron las alarmas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
AFP

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