En Argentina se ponen nerviosos por futuro de Lionel Scaloni; miran de reojo interés de Real Madrid

Los rumores que vinculan a Lionel Scaloni con el Real Madrid encendieron las alarmas en Argentina. El exitoso entrenador de la 'albiceleste aparece en versiones de prensa como una opción para asumir el banquillo merengue después del Mundial de 2026, escenario que genera inquietud entre aficionados y medios, conscientes de lo que representa el ciclo más ganador de la selección en las últimas décadas.

La posibilidad toma fuerza en medio de una temporada decepcionante para el club español. Actualmente dirigido por Álvaro Arbeloa, el Real Madrid ya quedó eliminado de la Champions League y de la Copa del Rey, mientras que en La Liga de España la situación es compleja: Barcelona lidera con una ventaja de 11 puntos, dejando a los blancos cerca de cerrar el curso sin títulos de peso.

En ese contexto, el nombre de Scaloni aparece como una alternativa atractiva por su capacidad para liderar grupos, renovar planteles y competir al máximo nivel. Sus números con Argentina respaldan cualquier candidatura: dirigió 98 partidos, ganó 74, empató 14 y perdió apenas 10, con 217 goles a favor y 61 en contra, para un impresionante rendimiento de 2,41 puntos por partido.

Argentina, campeón mundial en Catar 2022. Getty Images.

Además, su palmarés lo convirtió en ídolo nacional. Bajo su mando, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Copa de Campeones Conmebol-UEFA en 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Estados Unidos. Cuatro títulos que devolvieron a la 'albiceleste' a la cima del fútbol mundial.



Desde Argentina también remarcan un aspecto personal que podría influir. Según reveló TyC Sports, “un dato no menor que podría torcer la balanza es que Scaloni ya se encuentra radicado en el país ibérico desde su retiro como futbolista, lugar donde formó su familia. Actualmente, reside junto a su esposa e hijos en El Toro, una pequeña ciudad dentro del municipio de Calviá en la isla de Mallorca”. Esa cercanía geográfica con España alimenta especulaciones.

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Sin embargo, no todo apunta a una salida inmediata. El mismo medio informó que Claudio “Chiqui” Tapia ya le ofreció extender su vínculo con la AFA y que el entrenador mostró intención de continuar, aunque las conversaciones formales quedarían para después del Mundial de 2026, ya que su contrato vence al finalizar la cita orbital.

Por ahora, además, desde el entorno del seleccionador niegan contactos con Florentino Pérez. Aun así, en Argentina observan cada movimiento con atención: perder a Scaloni sería un golpe duro justo cuando la selección atraviesa una era dorada.