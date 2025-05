Muestran múltiples heridas de Egan Bernal por fuerte caída en Giro de Italia; rodó duro

Egan Bernal terminó con varias lesiones después de la jornada del martes 20 de mayo en el Giro de Italia, en la que se fue al piso en el tramo inicial debido a las condiciones climáticas, pues la lluvia puso resbalosa la vía y el zipaquireño terminó perdiendo el control de su bicicleta.

Y aunque la transmisión oficial de televisión no captó el momento del accidente, el propio corredor contó después de la fracción que por lo ocurrido no pudo tener el mejor desempeño y que por ello su resultado no fue el esperado.

El jefe de filas del equipo británico Ineos Grenadiers pasó del séptimo puesto a la casilla 11 en la clasificación general, en la que quedó a 2:33 del líder: el juvenil mexicano Isaac del Toro.

De hecho, manifestó en una improvisada rueda de prensa que la caída lo dejó tan afectado que ni siquiera supo qué tiempo hizo en la ‘crono’, pero dejó ver que le dolía más caer en la general que los golpes que se dio.

Lo cierto fue que Bernal cruzó la línea de meta con el uniforme roto y varias heridas que dieron a entender la dureza del impacto.

Heridas de Egan Bernal por caída en el Giro de Italia

El periodista Mauricio Molano, enviado de Caracol Televisión a la ronda itálica, publicó una serie de imágenes en sus redes sociales en las que se puede apreciar el estado en el que finalizó el corredor de 28 años de edad.

En las fotografías se ve que el colombiano tuvo al menor 3 raspones y lesiones, todas en el costado izquierdo: una en el codo, otra en la cadera y una más impactante en la rodilla.

Egan Bernal se cayó hoy y llegó así tras la crono de hoy en el #GiroDditalia

Resta esperar el estado en el que Egan Bernal retomará la competencia en la jornada 11, la del miércoles 21 de mayo, que tendrá alta exigencia debido a que será de 186 kilómetros con un premio de montaña de primera categoría en el kilómetro 93 y 2 de segunda en los kilómetros 146 y 181.

El segundo mejor colombiano en la general es Éiner Rubio (Movistar), en el escaño 20 a 4:03; mientras que Nairo Quintana (Movistar) se ubicó en el lugar 29 a 9:38.