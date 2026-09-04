Equipo de lujo de Colombia para el Mundial de ciclismo; Nairo Quintana y Egan Bernal, a la cabeza

La Federación Colombiana de Ciclismo presenta la nómina oficial de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a los mejores especialistas del mundo en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuidos en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.
En la categoría élite masculina, la Selección Colombia estará encabezada por Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas.
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La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día, además de la presencia de Walter Vargas, múltiple campeón panamericano de la contrarreloj. Para Nairo Quintana, el Mundial de Montreal tendrá además un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional, tras una trayectoria en la que conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre otros grandes títulos.
La Selección Colombia estará bajo la orientación del seleccionador nacional William David Vargas Gómez, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato. Además brindarán apoyo durante la competencia en la parte mecánica Óscar Guiral y Zimael Mejía, y en la fisioterapia Daniel Rincón y Danilo Suárez .
Montreal volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974, mientras que Canadá también fue sede del Mundial de Hamilton en 2003. La edición 2026 contempla 13 competencias entre contrarrelojes individuales, pruebas de ruta y el relevo mixto, con participación de las categorías élite, Sub-23 y juvenil.
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Sábado 19 de septiembre
- Entrenamiento de contrarreloj individual
- Confirmación de corredores de contrarreloj
- Congreso técnico de las pruebas de contrarreloj
- Reunión informativa de conductores
Domingo 20 de septiembre
- Contrarreloj Individual Femenina Élite
- Contrarreloj Individual Masculina Élite
Lunes 21 de septiembre
- Contrarreloj Individual Femenina Sub-23
- Contrarreloj Individual Masculina Sub-23
Martes 22 de septiembre
- Contrarreloj Individual Masculina Juvenil
- Contrarreloj Individual Femenina Juvenil
Miércoles 23 de septiembre
- Entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal
- Congreso UCI
- Confirmación de corredores para las pruebas de ruta
- Reunión de equipos y reunión informativa de conductores
Jueves 24 de septiembre
- Ruta Femenina Sub-23
- Ruta Masculina Juvenil
Viernes 25 de septiembre
- Ruta Masculina Sub-23
- Ruta Femenina Juvenil
- Presentación del Mundial de Francia 2027
Sábado 26 de septiembre
- Ruta Femenina Élite
- Gala UCI
Domingo 27 de septiembre
- Ruta Masculina Élite