Equipo de lujo de Colombia para el Mundial de ciclismo; Nairo Quintana y Egan Bernal, a la cabeza

La Federación Colombiana de Ciclismo presenta la nómina oficial de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a los mejores especialistas del mundo en las pruebas de contrarreloj y ruta.

Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuidos en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

En la categoría élite masculina, la Selección Colombia estará encabezada por Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas.

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La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día, además de la presencia de Walter Vargas, múltiple campeón panamericano de la contrarreloj. Para Nairo Quintana, el Mundial de Montreal tendrá además un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional, tras una trayectoria en la que conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre otros grandes títulos.



La Selección Colombia estará bajo la orientación del seleccionador nacional William David Vargas Gómez, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato. Además brindarán apoyo durante la competencia en la parte mecánica Óscar Guiral y Zimael Mejía, y en la fisioterapia Daniel Rincón y Danilo Suárez .

Montreal volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974, mientras que Canadá también fue sede del Mundial de Hamilton en 2003. La edición 2026 contempla 13 competencias entre contrarrelojes individuales, pruebas de ruta y el relevo mixto, con participación de las categorías élite, Sub-23 y juvenil.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

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Sábado 19 de septiembre



Entrenamiento de contrarreloj individual

Confirmación de corredores de contrarreloj

Congreso técnico de las pruebas de contrarreloj

Reunión informativa de conductores

Domingo 20 de septiembre



Contrarreloj Individual Femenina Élite

Contrarreloj Individual Masculina Élite

Lunes 21 de septiembre



Contrarreloj Individual Femenina Sub-23

Contrarreloj Individual Masculina Sub-23

Martes 22 de septiembre



Contrarreloj Individual Masculina Juvenil

Contrarreloj Individual Femenina Juvenil

Miércoles 23 de septiembre



Entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal

Congreso UCI

Confirmación de corredores para las pruebas de ruta

Reunión de equipos y reunión informativa de conductores

Jueves 24 de septiembre



Ruta Femenina Sub-23

Ruta Masculina Juvenil

Viernes 25 de septiembre



Ruta Masculina Sub-23

Ruta Femenina Juvenil

Presentación del Mundial de Francia 2027

Sábado 26 de septiembre



Ruta Femenina Élite

Gala UCI

Domingo 27 de septiembre

