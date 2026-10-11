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Gol Caracol  / Ciclismo  / Rigoberto Urán, a su estilo, dedicó emotivas palabras a Nairo Quintana en su despedida

Rigoberto Urán, a su estilo, dedicó emotivas palabras a Nairo Quintana en su despedida

En el marco del Gran Fondo, que se llevó a cabo en Cartagena, 'Rigo' envió un mensaje a su compatriota, Nairo Quintana, quien 'colgó la bicicleta' de manera definitiva.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en su Gran Fondo 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en su Gran Fondo 2026
Alcaldía de Cartagena

La despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional estuvo marcada por los abrazos, los recuerdos y los mensajes de admiración de quienes compartieron con él las carreteras del mundo. En Cartagena, durante el Gran Fondo, Rigoberto Urán se sumó a los homenajes y dedicó unas palabras a su compatriota, reconociendo lo que significó para el deporte colombiano.

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Con su estilo cercano y espontáneo, 'Rigo' aprovechó la ocasión para felicitar al boyacense y agradecerle por el legado que deja después de tantos años de competencia al más alto nivel. "Nairo, felicitaciones. Bacano estar en Cartagena, en su Gran Fondo, disfrutando. Gracias por todo lo que hizo y le dejó al ciclismo colombiano", expresó el antioqueño.

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Su mensaje llegó en una jornada especial para el pedalismo nacional, en la que miles de aficionados se reunieron para acompañar a Quintana en uno de los capítulos más significativos de su carrera. El evento contó con la presencia de 6.900 ciclistas de 21 países y de figuras internacionales como Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim 'Purito' Rodríguez y Samuel Sánchez.

Nairo Quintana, en medio de su Gran Fondo 2026, en Cartagena
Nairo Quintana, en medio de su Gran Fondo 2026, en Cartagena
Alcaldía de Cartagena

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Víctor Hugo Peña también agradeció a Nairo

A las palabras de 'Rigo' se sumó Víctor Hugo Peña, quien destacó la huella que deja Quintana tanto por sus resultados deportivos como por las enseñanzas que compartió durante su trayectoria. "Solamente quiero darte gracias por todo lo que hiciste, por tu vida y por habernos enseñado tanto", manifestó Peña.

Su mensaje complementó el reconocimiento de Urán y puso el foco en aquello que va más allá de los títulos: la inspiración que Nairo representó para los aficionados y para quienes encontraron en sus conquistas una razón para creer en el talento colombiano.

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El campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016 vivió así una despedida rodeado de compañeros, rivales y amigos. Después de su última competencia profesional, disputada en el Giro de Emilia, el pasado 3 de octubre, Cartagena se convirtió en el escenario para celebrar su historia.

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