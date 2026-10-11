Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Chris Froome y el curioso agradecimiento para Nairo Quintana en su despedida del ciclismo

Chris Froome y el curioso agradecimiento para Nairo Quintana en su despedida del ciclismo

Una de las mayores rivalidades de los últimos años, en el ciclismo mundial, tuvo como protagonistas a Nairo Quintana y Chris Froome, quien envió un mensaje.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de oct, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana y Chris Froome, una de las mayores rivalidades en el ciclismo de los últimos años
Nairo Quintana y Chris Froome, una de las mayores rivalidades en el ciclismo de los últimos años
AFP

La despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional sigue dejando mensajes cargados de reconocimiento y nostalgia. Durante el Gran Fondo 2026, celebrado en Cartagena, varias figuras del pedalismo internacional se reunieron para homenajear al colombiano. Entre ellas estuvo Chris Froome, uno de sus grandes rivales en las carreteras europeas, quien le dedicó unas palabras que reflejaron el respeto construido a lo largo de sus años de competencia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El británico, cuatro veces campeón del Tour de Francia, recordó que enfrentarse a Quintana representó una exigencia constante y aprovechó la ocasión para agradecerle por haberlo llevado a esforzarse todavía más.

Publicidad

Últimas noticias

Nairo Quintana en su Gran Fondo, la última vez que vistió un dorsal como ciclista profesional
Ciclismo

Nairo Quintana no contuvo el llanto, tras expresar unas emotivas palabras de despedida

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en su Gran Fondo 2026
Ciclismo

Rigoberto Urán, a su estilo, dedicó emotivas palabras a Nairo Quintana en su despedida

"Felicitaciones y gracias por muchos años de hacerme trabajar más duro. El respeto que tenemos juntos es único", expresó Froome.

Publicidad

Su mensaje dejó ver una de las particularidades de la rivalidad que protagonizaron ambos corredores: aunque lucharon por los títulos más importantes del calendario, también contribuyeron a elevar el nivel competitivo del otro. Sus enfrentamientos en el Tour de Francia y la Vuelta a España marcaron una época para el ciclismo, con el colombiano buscando desafiar el dominio del británico en las grandes vueltas.

Quintana, campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, fue uno de los principales adversarios de Froome durante varios años. Sus duelos en la montaña quedaron grabados en la memoria de los aficionados, que disfrutaron de una competencia en la que cada etapa podía convertirse en un nuevo capítulo de su historia deportiva.

Chris Froome y Nairo Quintana.
Chris Froome y Nairo Quintana.
AFP.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Óscar Sevilla también destacó su legado

El homenaje en Cartagena no se limitó a sus grandes rivales internacionales. Óscar Sevilla también quiso reconocer la trayectoria del boyacense y la influencia que tuvo en el deporte.

Publicidad

"Una gran persona, un corredor que disfruté mucho, siendo una inspiración y ejemplo para todos. Así que Nairo, gracias por todo el ciclismo que nos regalaste en estos años", manifestó Sevilla.

Sus palabras coincidieron con el espíritu de una jornada que reunió a 6.900 ciclistas de 21 países, además de leyendas y compañeros de profesión que acompañaron a Quintana en este momento especial.

Publicidad

Después de disputar su última competencia profesional en el Giro de Emilia, el pasado 3 de octubre, Nairo encontró en Cartagena una oportunidad para celebrar su recorrido junto a quienes compartieron su historia.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, seguirá en Movistar Team para la temporada 2026
Ciclismo

Nairo Quintana y un llamado de clemencia por el ciclismo colombiano

Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Ciclismo

Nairo Quintana: “Poder culminar en Movistar, donde comencé, ha sido maravilloso”

Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Ciclismo

Este es Nairo Quintana, el gigante del ciclismo colombiano que conquistó el mundo

Relacionados

Nairo Quintana

Ciclismo Internacional

Chris Froome

Publicidad

Publicidad

Publicidad