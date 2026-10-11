Chris Froome y el curioso agradecimiento para Nairo Quintana en su despedida del ciclismo

La despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional sigue dejando mensajes cargados de reconocimiento y nostalgia. Durante el Gran Fondo 2026, celebrado en Cartagena, varias figuras del pedalismo internacional se reunieron para homenajear al colombiano. Entre ellas estuvo Chris Froome, uno de sus grandes rivales en las carreteras europeas, quien le dedicó unas palabras que reflejaron el respeto construido a lo largo de sus años de competencia.

El británico, cuatro veces campeón del Tour de Francia, recordó que enfrentarse a Quintana representó una exigencia constante y aprovechó la ocasión para agradecerle por haberlo llevado a esforzarse todavía más.

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"Felicitaciones y gracias por muchos años de hacerme trabajar más duro. El respeto que tenemos juntos es único", expresó Froome.

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Su mensaje dejó ver una de las particularidades de la rivalidad que protagonizaron ambos corredores: aunque lucharon por los títulos más importantes del calendario, también contribuyeron a elevar el nivel competitivo del otro. Sus enfrentamientos en el Tour de Francia y la Vuelta a España marcaron una época para el ciclismo, con el colombiano buscando desafiar el dominio del británico en las grandes vueltas.



Quintana, campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, fue uno de los principales adversarios de Froome durante varios años. Sus duelos en la montaña quedaron grabados en la memoria de los aficionados, que disfrutaron de una competencia en la que cada etapa podía convertirse en un nuevo capítulo de su historia deportiva.

Chris Froome y Nairo Quintana. AFP.

Óscar Sevilla también destacó su legado

El homenaje en Cartagena no se limitó a sus grandes rivales internacionales. Óscar Sevilla también quiso reconocer la trayectoria del boyacense y la influencia que tuvo en el deporte.

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"Una gran persona, un corredor que disfruté mucho, siendo una inspiración y ejemplo para todos. Así que Nairo, gracias por todo el ciclismo que nos regalaste en estos años", manifestó Sevilla.

Sus palabras coincidieron con el espíritu de una jornada que reunió a 6.900 ciclistas de 21 países, además de leyendas y compañeros de profesión que acompañaron a Quintana en este momento especial.

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Después de disputar su última competencia profesional en el Giro de Emilia, el pasado 3 de octubre, Nairo encontró en Cartagena una oportunidad para celebrar su recorrido junto a quienes compartieron su historia.