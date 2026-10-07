Juan Manuel Rengifo reveló un inesperado dato sobre su debut con la Selección Colombia

La Selección Colombia cerró la gira en Estados Unidos con una victoria 2-0 sobre Perú en Miami con anotaciones de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, jugadores que hacen parte de las caras nuevas. Sin embargo, hubo otro futbolista que sorprendió gratamente y que le dio un aire distinto al equipo en la segunda parte: Juan Manuel Rengifo.

El talentoso volante de 21 años debutó oficialmente desde el pitazo del segundo tiempo luego de no ser tenido en cuenta frente a México y Paraguay. Fiel a sus estilo de juego, Rengifo le dio manejo y orquestó la ofensiva de la 'tricolor' con mucha movilidad y pases en el medio y último tercio del campo. Además fue el encargado de la pelota quieta y dio la asistencia en el gol agónico de Daniel Arcila.

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Tan pronto culminó el encuentro, 'Titi', como es conocido, charló con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, y reveló un dato curioso. "Hace exactamente hace un año, fue mi primer partido como titular en Atlético Nacional, y hoy debutar con la selección Colombia es un sueño. Gracias a Dios, a mi familia, amigos, pareja y a los que me han acompañado en el proceso, y a Nacional", contó de entrada.

Juan Manuel Rengifo con la Selección Colombia. Getty Images.

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Luego, Rengifo dio cuenta de como se enteró de que iba a tener la chance de estrenarse con el combinado nacional. "Desde antes del partido sabía que de pronto entraba en el segundo tiempo. Él me lo comunicó, me brindó esa confianza de que estuviera preparado y analizando el juego, que hiciera lo que he venido haciendo y que todo iba a fluir. Cuando me dan la noticia en el entretiempo de que voy a entrar, uno se enfoca en el partido y ya después se le viene a la cabeza todo lo que ha ocurrido en el pasado", agregó.



Por último, el mediocampista fue sincero y dejó en claro que tenía nervios, pero muchas ganas de jugar. "Desde por la mañana tenía ansiedad, porque era una oportunidad de ayudar, de poder brindarle algo al equipo, y gracias a Dios conseguimos la victoria", concluyó.