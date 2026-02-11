Jonathan Risueño le 'echó candela' al tema polémico con un periodista en Pasto; "no todos son así"

Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, protagonizó una de las polémicas de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026, ya que en rueda de prensa posterior al compromiso frente a Bucaramanga 'arremetió' duramente contra varios periodistas que cubren la actualidad del elenco 'volcánico'.

El timonel español, de 43 años, calificó a los comunicadores de malintencionados, autodestructivos y mentirosos; teniendo además algunas discusiones al final de su intervención.

A raíz de todo esto, posterior al juego entre Llaneros y los nariñenses, en el Estadio Bello Horizonte- Rey Pélé - y que finalizó 0-1 a favor de los visitantes - a Risueño le consultaron sobre la controversia que desató. El 'ibérico' aseguró que sintió apoyo masivo en medio de polémica.

Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto. Colprensa

Acá lo que dijo el DT del Pasto

"Lo primero agradecerle el apoyo como periodista que es. Créame que he recibido mucho apoyo durante estos días de periodistas, y también aprovecho para decir que todos los periodistas no son así, y el error mío fue focalizarme y generalizar cuando me estaba refiriendo a dos o tres personas. Y miren que estoy aquí orgulloso aquí en Pasto, nunca me había sentido tan feliz, tan querido por una afición", dijo de entrada.

Y continuó: "Miren que yo sé que representamos a un club donde ha costado mucho trabajo y muchos años y ha habido el trabajo y el esfuerzo de mucha gente para construir esto, y que ahora estamos en un nuevo proyecto, pero es verdad que este proyecto hace que el club siga manteniéndose, pero sin el esfuerzo de los que habían anteriormente, no se hubiese podido llegar hasta aquí y construir. Es una buena semana de inflexión para que todos sumemos hacia el mismo lado y sigamos construyendo porque no hacemos todos bien, y créame que se puede opinar de todo preguntar porque no lo hacemos todo bien somos un equipos que estamos en construcción".

"Muchas veces las preguntas que hacen los periodistas a un entrenador lo hacen pensar y mejorar, y creo que ese camino es lo que tenemos que seguir, con la ayuda de los jugadores que es lo más importante en el equipo de fútbol. Orgulloso de entrenar a este grupo de jugadores, a pelear, como dije el otro día: quizás no tengamos el nivel económico como Nacional o Junior, pero tenemos una historia grande, somos un equipo grande, y vamos a pelear y trabajar, siendo lo que somos nosotros, con trabajo y humildad, para pelear esa segunda estrella que nos haría tan feliz", concluyó.



¿Cómo va el Pasto en la Liga BetPlay I-2026?

Se ubica en el liderado del campeonato con 13 puntos y en la siguiente jornada se enfrentará al Internacional de Bogotá en el Departamental Libertad; el partido está programado para las 8:30 de la noche del sábado 14 de febrero.