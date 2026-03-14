Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7?

¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7?

Este sábado, la París Niza 2026 tuvo una jornada de apenas 47 kilómetros que no generó muchos cambios en la lucha por el título. Así le fue al colombiano Daniel Felipe Martínez.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad