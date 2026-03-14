¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7?

El campeón de Francia Dorian Godon (Ineos Grenadiers) se ha impuesto en la séptima etapa de la París Niza 2026 disputada con un recorrido reducido de 47 km por el mal tiempo entre Pont Louis Nucera e Isola, en la que retuvo el maillot amarillo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

En un final alterado por las caídas, Dorian Godon, bien lanzado por su equipo, aprovechó su punta de velocidad para alzarse con un triunfo que estaba buscando desde el primer día. La víspera fue segundo, esta vez alzó los brazos con un tiempo de 1h.01.48, a una media de 45,6 km/hora.

El campeón galo (Vitry-sur-Seine, 29 años) batió en un reducido esprint al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon), segundo y tercero respectivamente. El pelotón entró dividido, pero con el mismo tiempo, ya que las caídas se produjeron en la zona de seguridad.

No hubo cambios en la general y el danés Jonas Vingegaard se encuentra a un paso de anotarse la París Niza. Le sigue a 3.22 minutos el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y a 5.50 el alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 se mantienen dos españoles, Marc Soler (UAE) sexto a 8.15 e Ion Izagirre (Cofidis) séptimo a 9.02.



Daniel Martínez, ciclista colombiano. Getty Images.

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Intento de Marsman, el pelotón riesgo cero

De jornada reina a paseo intrascendente después de dos recortes de recorrido y de muchas discusiones para decidir si se disputaba o no la etapa. Nadie lo veía claro, empezando por el líder Jonas Vingegaard, quien veía peligro para el pelotón. Finalmente se tomó la salida a las 13.57. En un día atravesado, no faltó una caída en la marcha neutralizada con Denz, Kamna y Kluckers por los suelos.

Metido en la minietapa, el pelotón salió disparado en busca de la meta en Isola, en cota 800 metros, paisaje nevado que confirmaba que la subida prevista a Auron, a 1.600 metros, era imposible.

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Los hombres de Vingegaard tomaron el mando de inicio. Hasta meta esperaba un perfil ascendente sin interrupción, pero sin dificultades puntuables. Un primer valiente, el neerlandés Tim Marsman (Alpecin), intentó la aventura en solitario a 33 de meta, pero se rindió a 9 de Isola, eso sí, con el premio de combativo del día.



Caídas y victoria de Godon

Tenía prisa el grupo por terminar cuanto antes una jornada interminable, marcada por las incertidumbres, las reuniones, y sobre todo las esperas que tanto agotan a los corredores mientras la organización decide lo que hay que hacer. Visma materializó la caza del rebelde y dirigió las operaciones en cabeza. El objetivo principal era llevar blindado al líder.

No fue fácil evitar sustos, ya que se produjeron dos caídas con la meta a la vista. En una de ellas quedó atrapado el colombiano ganador en la víspera Harold Tejada (Astana). En la segunda se cortó el pelotón. Ineos, atento, salió airoso y pudo lanzar a Dorian Godon, quien remató la etapa con acierto.