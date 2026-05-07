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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cuándo serán las etapas de montaña y los días claves para los favoritos en el Giro de Italia 2026?

¿Cuándo serán las etapas de montaña y los días claves para los favoritos en el Giro de Italia 2026?

En Caracol Sports repasamos las jornadas del Giro de Italia 2026 que prometen mucha emoción con recorridos de alta montaña y gran desnivel. Toda la información acá.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
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Ciclistas en el puerto de Dolomitas en el Giro de Italia.
Ciclistas en el puerto de Dolomitas en el Giro de Italia.
Getty Images.

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