¿Cuándo serán las etapas de montaña y los días claves para los favoritos en el Giro de Italia 2026?

El Giro de Italia 2026 arranca en la ciudad búlgara de Nessebar y pasa por Burgas, Veliko Tarnovo y Plovdiv antes de finalizar la tercera etapa en Sofía. Tres días para el esprint masivos, aunque la segunda podría sorprender con 2 tramos adoquinados que superar, el segundo de los cuales asciende durante un kilómetro con una pendiente del 5 por ciento.

La primera semana de competición ofrece la sexta fecha un esprint en Nápoles y la primera llegada en alto de la carrera en la séptima con el Blockhaus, la jornada más larga con 245 km y desnivel de 4.476 metros, con una subida final de 13,8 km al 8,4% y rampas del 13,6%. Primer gran duelo por la general.

La octava etapa, entre Chieti y la localidad de Fermo, en lo alto de una colina, promete un final exigente, y la novena termina con una subida de 3 km con una pendiente cercana al 10% hasta el puerto de montaña boloñés de Corno alle Scale.



La crono y Pila en la segunda semana

La segunda semana comienza con la contrarreloj llana de 40,2 kilómetros en la costa del Tirreno, entre Viareggio y Massa. La próxima cita que puede marcar diferencias llegará en la jornada 14 con final en Pila (1a, 16,6 km al 7). Etapa corta, de 133 kilómetros, pero explosiva, con 4 puertos anteriores: Col du Saint-Barthélemy (15,7 km al 6,2 %), Doues (5,8 km al 6,2 %), Lin Noir (7,5 km al 7,8 %) y Verrogne (5,6 km al 6,9 %).

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la contrarreloj del Giro de Italia 2025 AFP

Último fin de semana, decisivo con la etapa reina

Tras un respiro al esprint en Milán, la decimosexta tendrá escenario suizo. Entre Bellinzona y Carí solo 113 kilómetros, pero 3000 metros de desnivel. La subida final es de primera categoría, de 11,6 km al 8 por ciento.



La traca final llegará con la etapa 19, la jornada reina del Giro en los Dolomitas. Entre Feltre y Alleghe 151 kilómetros y 4.824 metros de desnivel. Incluye el Passo Duran (1a, 12,3 km al 8 %), Coi (2a,5,9 km al 9,3 %), Passo Staulanza (2a, 6,9 km al 6,1 %), Passo Giau (categoría especial, 9,7 km al 9,4 %) y Passo Falzarego (2a, 11 km al 5,3 %). La meta en Piani di Pezzè con subida de 5 km al 9,7 %).

Publicidad

Penúltima etapa con doble ascensión a la estación de esquí de Piancavello. Con una pendiente media del 7,8 % a lo largo de 14,4 kilómetros, la cima de la segunda ascensión será la meta y decidirá al ganador del Giro de este año.

Roma acogerá la meta final por cuarto año consecutivo. Los velocistas sobrevivientes de la montaña se disputarán la gloria en la Ciudad Eterna.