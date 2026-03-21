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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Milán-San Remo 2026; Tadej Pogacar sigue haciendo historia

Clasificación de la Milán-San Remo 2026; Tadej Pogacar sigue haciendo historia

Luego de tanto intentarlo, el esloveno Tadej Pogacar se impuso en la Milán-San Remo y sigue haciendo historia en el ciclismo. Le ganó el duelo a Thomas Pidcock y Mathieu van der Poel.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Thomas Pidcock, Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar.
Thomas Pidcock, Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar.
Getty Images.

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