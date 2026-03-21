Clasificación de la Milán-San Remo 2026; Tadej Pogacar sigue haciendo historia

Este sábado, en la Milán-San Remo 2026, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) escribió un capítulo más en la historia del ciclismo al ganar por primera vez esta prestigiosa carrera, la cual está catalogada como la más larga del calendario. Un recorrido de 298 kilómetros fue el desafío para un 'Pogy' que sostenía la presión de vencer al neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), bicampeón de este 'monumento'.

El capo del UAE Team Emirates tuvo que sudar para hacerse con el título. En los kilómetros finales quedó mano a mano con Mathieu van der Poel y Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), sin embargo, dejó regado al neerlandés y en el ramate le ganó en velocidad al británico. El podio lo completó Wout van Aert (Visma Lease a Bike).

La jornada comenzó con la salida en la localidad de Pavia y rapidamente un grupo de nueve corredores armó la escapada: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, David Lozano, Alexy Faure Prost, Dario Igor Belletta y Mirco Maestri.

A 240 km, se presentó un caída que provocó el abandono de Orluis Aular y Jan Christen. Poco a poco la fuga fue sacando réditos y llegó a estar a 6:48 de lote principal.



Los favoritos aceleraron cuando restaban 60 km y generaron que los escapados se dividieran en dos grupos. La tensión llegó a falta de 30 km por una caída que tuvo como protagonistas a Wout Van Aert, Tadej Pogačar, Biniam Girmay, Giulio Pellizzari, Tim Marsman y Søren Kragh Andersen. Por fortuna no hubo golpes de gravedad y todos continuaron.

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La aventura de la fuga acabó a 28 km de meta y de inmediato vino el ataque de Pogacar, quien se llevó a su rueda a Van der Poel y Pidcock. El esloveno fue el de mejor estado de forma y resistencia y alzó los brazos en línea de meta, sellando el título que le había sido esquivo hasta ahora.

Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026. Getty Images.

Clasificación de la Milán-San Remo 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 6:35:49

2. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) + 0:00

3. Wout van Aert (Visma Lease a Bike) + 0:04

4. Mads Pedersen (Lidl Trek) + 0:04

5. Corbin Strong (NSN Cycling Team) + 0:04

6. Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) + 0:04

7. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) + 0:04

8. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) + 0:04

9. Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) + 0:04

10. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) + 0:04