Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Susto en la Milán-San Remo 2026; ciclista cayó al vació por evitar un choque con rivales

Susto en la Milán-San Remo 2026; ciclista cayó al vació por evitar un choque con rivales

Este sábado, la Milán-San Remo 2026 vivió momentos de angustia luego de que se presentara una fuerte caída a pocos kilómetros de finalizar la carrera. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
Comparta en:
La caída se dio en un descenso y en plena curva, a 20 km de la meta.
La caída se dio en un descenso y en plena curva, a 20 km de la meta.
Milán-San Remo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad