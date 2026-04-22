Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 4 con Egan Bernal

Desde los primeros kilómetros, la cuarta etapa —de 167,8 km entre Arco y Trento, con 3.600 metros de desnivel positivo— se perfila como la etapa reina de la edición de 2026 del Tour de los Alpes. Tras solo ocho kilómetros, el pelotón se enfrenta al puerto de primera categoría del Passo Bordala (14,8 km al 6,9 %), cuyos tramos iniciales hasta Ronzo-Chienis coinciden con la subida al Passo di Santa Barbara. A continuación, se produce un rápido descenso hacia el valle del Adige, tras el cual la carretera vuelve a ascender hacia Vigolo Vattaro. Un breve y sinuoso descenso conduce luego a la Valsugana, a los pies del Passo del Redebus, otro puerto de primera categoría (12,9 km al 6,8 %).

El descenso desde el Passo Redebus da inicio a un circuito de 37 kilómetros compuesto por un tramo ondulado hasta Baselga di Piné, un descenso empinado, un tramo llano y otra aproximación ondulada a la subida de Brusago, cuyos tres primeros kilómetros se mantienen obstinadamente en dos dígitos. Tras completar el circuito, la carrera se dirige a Trento para un final técnico y tenso que incluye la subida a Povo —un punto decisivo en el Campeonato de Europa de 2021—. Quedan diez kilómetros desde la cima hasta la meta: primero un descenso, luego un tramo llano hasta el corazón de Trento.

Perfil y altimetría de la etapa 4 del Tour de los Alpes 2026

Perfil y altimetría de la etapa 4 del Tour de los Alpes 2026. Procycling Stats.

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Favoritos a ganar el Tour de los Alpes 2026

Ben O'Connor – Team Jayco AlUla Thomas Pidcock – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Thymen Arensman – INEOS Grenadiers Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe Derek Gee – Lidl - Trek Egan Bernal – INEOS Grenadiers Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe Paul Double – Team Jayco AlUla Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team

Hora y dónde ver la etapa 4 del Tour de los Alpes 2026

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Fecha: jueves 23 de abril.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: ESPN - Disney Plus.