Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025, etapa 18: hora y canal de TV para ver en vivo la contrarreloj

Vuelta a España 2025, etapa 18: hora y canal de TV para ver en vivo la contrarreloj

Será una fracción definitiva en la lucha por el título y en la pugna por entrar al podio de la ronda ibérica, pues ya no quedan muchas oportunidades para sacar ventaja. Todo, por Caracol TV y Ditu.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:39 a. m.
Vuelta a España 2025: hora y TV en vivo para ver la etapa 18.jpg
La Vuelta a España 2025 tendrá una 'crono' definitiva.
Foto: @lavuelta.