Vuelta a España 2025, etapa 18: hora y canal de TV para ver en vivo la contrarreloj

La etapa 18 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre con una contrarreloj individual sobre terreno plano de 27,2 kilómetros en las calles de la ciudad de Valladolid.

Será la última cita con el cronómetro, pues la ‘crono’ anterior fue por equipos, lo que deberá ser aprovechado por los corredores que pelean por los puestos de privilegio de la general para acomodarse de la mejor manera en la misma, ya que el extenso recorrido seguramente hará que las diferencias sean marcadas.

Es por ello que los llamados a brillar son hombres como el danés Jonas Vingegaard y el portugués Joao Almeida, que comandan la clasificación de la carrera, mientras que los que quieren entrar al podio o al top 10 también deberán hacer lo propio.

Y aunque esta no es una modalidad favorable para los intereses de los pedalistas colombianos, Egan Bernal, que es campeón nacional de contrarreloj, podría aprovechar sus condiciones para escalar posiciones.

El camino tendrá custodia especial para evitar alteraciones al orden y saboteos por parte de manifestantes propalestinos, que en la contrarreloj anterior se atravesaron en la carretera con pancartas y banderas para evitar el paso del conjunto Israel-Premier Tech, cuyo mejor hombre en la general es el estadounidense Matthew Riccitello, en el top 10.

Acá, el perfil de la etapa 18:

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 18

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 18 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: jueves 11 de septiembre

⦁ Trayecto: 27,2 km (Valladolid-Valladolid)

⦁ Perfil: contrarreloj individual plana

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

