Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tabla de posiciones de Champions League tras fecha 8; estos son todos los clasificados

Tabla de posiciones de Champions League tras fecha 8; estos son todos los clasificados

El cierre de la primera fase del torneo europeo tuvo 18 partidos en simultánea para definir a los 8 equipos con tiquete directo a octavos de final y los 16 que avanzaron a los ‘playoffs’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Champions League: tabla de posiciones tras fecha 8; estos son los clasificados.jpg
La Champions League definió a todos sus clasificados.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad