Tabla de posiciones de Champions League tras fecha 8; estos son todos los clasificados

La octava jornada de la Champions League dejó importantes marcadores con los cuales se definió el cuadro de competencia para las 24 escuadras que continuaron con vida en el certamen, mientras que 12 elencos quedaron eliminados.
En la fecha, hubo mayoría de clubes con jugadores colombianos logrando avanzar, como el Bayern Múnich, del atacante Luis Díaz, que llegaba clasificado a octavos de final y que ratificó su posición superando 1-2 al PSV en Países Bajos. A su vez, Sporting Lisboa de Portugal, con Luis Javier Suárez, hizo lo propio al imponerse 2-3 de visitante sobre el Athletic Bilbao de España.
Por su parte, clasificaron a la instancia de ‘playoffs’ o dieciseisavos de final: Juventus de Italia, con Juan David Cabal; Galatasaray de Turquía, con Dávinson Sánchez y Qarabag de Azerbaiyán, con Camilo Durán y Kevin Medina.
De hecho, el único jugador ‘cafetero’ que no tuvo acción, pero cuya escuadra también avanzó, fue Richard Ríos, volante que fue baja por lesión con el Benfica de Portugal en el triunfo 4-2 como local sobre el Real Madrid de España.
Resultados, última fecha:
⦁ PSV (NED) 1-2 Bayern Múnich (ALE)
⦁ Ath. Bilbao (ESP) 2-3 Sporting (POR)
⦁ Arsenal (ING) 3-2 Kairat Almaty (KAZ)
⦁ Benfica (POR) 4-2 Real Madrid (ESP)
⦁ Liverpool (ING) 6-0 Qarabag (AZE)
⦁ Man. City (ING) 2-0 Galatasaray (TUR)
⦁ B. Dortmund (ALE) 0-2 Inter (ITA)
⦁ Atl. Madrid (ESP) 1-2 Bodo/Glimt (NOR)
⦁ Barcelona (ESP) 4-1 Copenhague (DIN)
⦁ Mónaco 0-0 Juventus (FRA)
⦁ PSG (FRA) 1-1 Newcastle (ING)
⦁ Napoli (ITA) 2-3 Chelsea (ING)
⦁ Eintracht (ALE) 0-2 Tottenham (ING)
⦁ Ajax (NED) 1-2 Olympiacos (GRE)
⦁ B. Leverkusen (ALE) 3-0 Villarreal (ESP)
⦁ Brujas (BEL) 3-0 Marsella (FRA)
⦁ Pafos (CHP) 4-1 Slavia Praga (R.CH)
⦁ Royale Union (BEL) 1-0 Atalanta (ITA)
Clasificados a octavos de final:
⦁ 1. Arsenal (ING): 24 puntos
⦁ 2. Bayern Múnich (ALE): 21
⦁ 3. Liverpool (ING): 18
⦁ 4. Tottenham (ING): 17
⦁ 5. Barcelona (ESP): 16
⦁ 6. Chelsea (ING): 16
⦁ 7. Sporting Lisboa (POR): 16
⦁ 8. Manchester City (ING) 16
Clasificados a ‘playoffs’:
⦁ 9. Real Madrid (ESP): 15 puntos
⦁ 10. Inter de Milán (ITA): 15
⦁ 11. PSG (FRA): 14
⦁ 12. Newcastle (ING): 14
⦁ 13. Juventus (ITA): 13
⦁ 14. Atlético de Madrid (ESP): 13
⦁ 15. Atalanta (ITA): 13
⦁ 16. Bayer Leverkusen (ALE): 12
⦁ 17. Borussia Dortmund (ALE): 11
⦁ 18. Olympiacos (GRE): 11
⦁ 19. Brujas (BEL): 10
⦁ 20. Galatasaray (TUR): 10
⦁ 21. Mónaco: 10
⦁ 22. Qarabag (AZE): 10
⦁ 23. Bodo/Glimt (NOR): 9
⦁ 24. Benfica (POR): 9
Eliminados:
⦁ 25. Marsella (FRA): 9 puntos
⦁ 26. Pafos (CHP): 9
⦁ 27. Royale Union (BEL): 9
⦁ 28. PSV (NED): 8
⦁ 29. Athletic Bilbao (ESP): 8
⦁ 30. Napoli (ITA): 8
⦁ 31. Copenhague (DIN): 8
⦁ 32. Ajax (NED): 6
⦁ 33. Eintracht Frankfurt (ALE): 4
⦁ 34. Slavia Praga (R.CH): 3
⦁ 35. Villarreal (ESP): 1
⦁ 36. Kairat Almaty (KAZ): 1
El viernes 30 de enero se conocerán los cruces para esta fase, que tendrá sus partidos de ida entre el 17 y 18 de febrero, mientras que las contiendas de vuelta serán entre el 26 y el 27 del mismo mes.
Entre tanto, los elencos clasificados directamente a octavos de final deberán esperar hasta el 10 y 11 de marzo, cuando se efectuarán los choques de ida de esa instancia, cuya vuelta será el 17 y 18 del mismo mes.