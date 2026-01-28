Papelón del Real Madrid en Champions League; cayó 4-2 con Benfica, con un gol del arquero Trubin

En la fecha de cierre de la fase de liga de la Champions League, Benfica dio la sorpresa este miércoles al superar por un marcador de 4-2 a Real Madrid, que no tuvo una buena presentación y se vio sorprendido por parte del equipo de José Mourinho. De esa manera, para los portugueses marcaron los goles Schjelderup, por partida doble, Pavlidis y en un hecho histórico con un cabezazo del arquero Anatoli Trubin en el último minuto. Mientras tanto, para los 'merengues' anotó dupleta el astro Kilyan Mbappé. En las 'Águilas' no estuvo en la cancha el colombiano Richard Ríos, quien se recupera de una lesión.

El dolor de la derrota fue aún mayor, debido a que el famoso conjunto español perdió su lugar entre los ocho mejores y tendrá que definir su clasificación en un repechaje, cuyo rival en esa instancia se conocerá el próximo viernes 30 de enero tras un sorteo realizado por la UEFA.

Se consumó así un nuevo paso en falso en las últimas semanas del Real Madrid y también un hecho que llena de críticas al técnico Alvaro Arbeloa, quien no le ha encontrado la vuelta al famoso club.

Benfica, por su parte, con semejante triunfazo se metió en la posición 24 de la tabla general, con lo que se metió en el repechaje, de manera milagrosa. Por eso la celebración de los jugadores locales con 'Mou', y de sus hinchas en las tribunas fue a rabiar.



En la recta final, el Madrid se quedó sin Asencio y Rodrygo, expulsados, y la afición portuguesa enloqueció cuando el portero Trubin marcó el 4-2 definitivo de cabeza en un córner que daba a los suyos un puesto entre los mejores 24.

Ficha técnica:

4 - Benfica: Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni (Rego, min.88), Andreas Schjelderup; Sudakov (Barrenechea, min.82) y Vangelis Pavlidis.

2 - Real Madrid: Courtouis; Valverde, Asencio, Huijsen (Alaba, min.78), Álvaro Carreras (Cestero, min 78); Arda Güler (Brahim, min.78), Tchouaméni (Camavinga, min.55), Bellingham; Mastantuono (Rodrygo, min.55), Vinir Jr. y Mbappé.

Goles: 0-1, min.29: Mbappé; 1-1, min.33: Schjelderup; 2-1, min.48: Pavlidis, de penalti; 3-1, min.54: Schjelderup; 3-2, min.57: Mbappé; 4-2, min.96: Trubin.

Árbitro: Davide Massa (ITA), que amonestó a Tchouaméni (min 2), Huijsen (min.61), Carreras (min.65) y Barreiro (min.10), y expulsó a Asencio (min.92) y a Rodrygo (min.95), por doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, disputada en el Estadio da Luz de Lisboa, ante más de 65.000 espectadores, 3.000 de ellos seguidores del Real Madrid.

Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid Foto: AFP