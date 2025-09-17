Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Codazo, amago de bronca, roja y susto de Jéider Riquett, en Independiente del Valle vs. Once Caldas

Codazo, amago de bronca, roja y susto de Jéider Riquett, en Independiente del Valle vs. Once Caldas

El defensor de Once Caldas, Jéider Riquett, recibió un fuerte codazo que le provocó un corte en su rostro. Mateo Carabajal fue expulsado en Independiente del Valle.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Jáider Riquett
Jáider Riquett en Once Caldas vs Independiente del Valle tras un codazo en la cara
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad