Codazo, amago de bronca, roja y susto de Jéider Riquett, en Independiente del Valle vs. Once Caldas

En el duelo entre Independiente del Valle y Once Caldas se vivió un tenso momento por un fuerte codazo que recibió Jéider Riquett, defensor del 'blanco blanco'. Mateo Carabajal, jugador del conjunto ecuatoriano vio la tarjeta roja.

A los 34 minutos, IDV cobró un tiro indirecto desde la mitad del campo. Carabajal saltó por la pelota y le metió un codazo a Riquett, quien quedó tendido en el terreno de juego con un corte en su rostro.

El árbitro chileno Piero Maza no dudó en mostrarle la tarjeta roja al zaguero de los ecuatorianos.

A LA DUCHA ANTES DE TIEMPO: Mateo Carabajal saltó con el codo extendido, golpeó a Riquett y fue expulsado en Independiente del Valle vs. Once Caldas por la CONMEBOL #Sudamericana.



