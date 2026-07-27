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Carlos Bacca seguirá jugando y en el fútbol colombiano; hubo acuerdo, tras salida del Junior

El experimentado delantero Carlos Bacca, de 39 años, continuará en la Liga BetPlay y fue el Deportivo Cali quien hizo oficial que tienen un acuerdo para sumar a su plantel al goleador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Carlos Bacca
Carlos Bacca en su paso por el Junior de Barranquilla - Foto:
Foto: Junior FC.

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano sigue moviéndose a pesar de que el campeonato ya comenzó. El nombre que causó revuelo este lunes 27 de julio fue el de Carlos Bacca, quien no siguió en el Junior y ahora continuará en el Deportivo Cali.

Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
Fútbol Colombiano

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El experimentado delantero nacido en Puerto Colombia tiene actualmente 39 años, y luego de una larga lesión llega sin mucho rodaje al equipo vallecaucano. De hecho, el mismo club 'verdiblanco' dejó la aclaración que esperarán los exámenes médicos para terminar de cerrar la contratación y se presentado, más allá de conseguir un acuerdo.

Comunicado del Cali sobre Carlos Bacca

Se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino.

La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación.

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El Club continuará informando oportunamente sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales.

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Cabe recordar que Bacca Ahumada había regresado en el año 2022 al Junior de Barranquilla, donde estuvo hasta el primer semestre del 2026, acumulando 150 partidos y marcando 61 goles en su segundo ciclo en los ‘tiburones’. A eso se suman los títulos de liga del fútbol colombiano en 2023-II, 2025-II y 2026-I.

Eso sí, para el experimentado delantero no será fácil en el equipo de Rafael Dudamel (Venezuela), ya que tienen en el ataque otros importantes jugadores como Juan Ignacio Dinenno, Emmanuel Reynoso, Steven 'Titi' Rodríguez y el mismo Avilés Hurtado.

Bacca se sumará a los otros refuerzos que tiene el Deportivo Cali, que son Kalazán Suárez, Edwin Velasco, Léyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya y Leonardo Suárez, en un elenco que comenzó la Liga BetPlay 2026-I ganando 2-0 contra Jaguares, con golazos de Johan Martínez y 'Titi' Rodríguez.

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