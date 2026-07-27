Carlos Bacca seguirá jugando y en el fútbol colombiano; hubo acuerdo, tras salida del Junior

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano sigue moviéndose a pesar de que el campeonato ya comenzó. El nombre que causó revuelo este lunes 27 de julio fue el de Carlos Bacca, quien no siguió en el Junior y ahora continuará en el Deportivo Cali.

El experimentado delantero nacido en Puerto Colombia tiene actualmente 39 años, y luego de una larga lesión llega sin mucho rodaje al equipo vallecaucano. De hecho, el mismo club 'verdiblanco' dejó la aclaración que esperarán los exámenes médicos para terminar de cerrar la contratación y se presentado, más allá de conseguir un acuerdo.

Comunicado del Cali sobre Carlos Bacca

Se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino.



La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación.

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El Club continuará informando oportunamente sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales.

✍🏼𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



Deportivo Cali ha llegado a un principio de acuerdo con el delantero Carlos Bacca. pic.twitter.com/DIBWZNDGAR — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 27, 2026

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Cabe recordar que Bacca Ahumada había regresado en el año 2022 al Junior de Barranquilla, donde estuvo hasta el primer semestre del 2026, acumulando 150 partidos y marcando 61 goles en su segundo ciclo en los ‘tiburones’. A eso se suman los títulos de liga del fútbol colombiano en 2023-II, 2025-II y 2026-I.

Eso sí, para el experimentado delantero no será fácil en el equipo de Rafael Dudamel (Venezuela), ya que tienen en el ataque otros importantes jugadores como Juan Ignacio Dinenno, Emmanuel Reynoso, Steven 'Titi' Rodríguez y el mismo Avilés Hurtado.

Bacca se sumará a los otros refuerzos que tiene el Deportivo Cali, que son Kalazán Suárez, Edwin Velasco, Léyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya y Leonardo Suárez, en un elenco que comenzó la Liga BetPlay 2026-I ganando 2-0 contra Jaguares, con golazos de Johan Martínez y 'Titi' Rodríguez.