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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No solo Juventus quiere a Jhon Lucumí; otro club de Italia inició contactos por el colombiano

No solo Juventus quiere a Jhon Lucumí; otro club de Italia inició contactos por el colombiano

Se conoció que un histórico equipo de la liga italiana entró seriamente en la puja por Jhon Lucumí, al punto de ya iniciar conversaciones para su fichaje. Aquí le contamos de qué equipo se trata.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa
Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa
@Bolognafc1909

Jhon Lucumí es uno de los futbolistas que destacó en la última temporada en el Viejo Continente con Bolonia, y además, también fue protagonista en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Gracias a esto, los intereses de clubes por él no se han hecho esperar, y uno de ellos ya inició conversaciones.

El zaguero colombiano fue titular en todos los partidos de la 'tricolor' en la máxima cita orbital, consolidando su liderazgo y experiencia en la línea defensiva, ganándose los elogios de la prensa internacional.

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Por ello, en las últimas horas, el periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el club Cómo 1907, que ha estado interesado por el jugador de 28 años durante semanas, ya inició formalmente contacto con los directivos de Bolonia, para negociar su traspaso. "Cómo inician conversaciones abiertas por Jhon Lucumí como nuevo objetivo en la posición de central, ya que el defensor colombiano podría dejar Bolonia. Juventus también está interesado en Lucumí desde junio y sigue atento a la situación", se leyó en su cuenta de X.

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Cabe recordar que, el técnico de Cómo es el reconocido ex futbolista español Cesc Fábregas, equipo que logró una histórica marca en la última temporada de la Serie A, al terminar en la cuarta casilla con 71 puntos, solo por detrás de los gigantes como el Inter de Milán (87 ptos), Napoli (76 ptos) y Roma (73 ptos).

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Además, gracias a terminar en esta posición, jugarán por primera vez en su historia la Champions League, por lo que quieren conformar una plantilla altamente competitiva, y entre los planes está Jhon Lucumí, para liderar la línea defensiva.

Por otro lado, Bolonia no tendría problemas en dejar salir al jugador de la Selección Colombia este mismo mercado de fichajes: "El hecho de que a Lucumí solo le quede un año de contrato con nosotros no afecta a nuestra valoración. Puede marcharse porque se lo prometimos el año pasado, cuando recibió una oferta muy importante que habría cambiado su carrera. Le pedimos que se quedara al menos un año más y que le daríamos luz verde este verano si llegaba una oferta adecuada. Si llega una oferta adecuada, accederemos a su petición; de lo contrario, seguirá con nosotros”, aseguró en los últimos días el consejero delegado de Bolonia, quien es Claudio Fenucci.

Por el momento, el 'cafetero' se encuentra en la recta final de sus vacaciones, y los próximos días serán determinantes para saber si se una a la pretemporada con Bolonia, o de lo contrario, llegaría a las instalaciones del Cómo a presentar exámenes médicos y firmar su contrato.

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