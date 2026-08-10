A Álvaro Montero le siguen cobrando error con Boca Juniors; le exigen más por su estatura

De Álvaro Montero se sigue hablando en territorio argentino y es que, luego de la igualdad por 1-1 frente Vélez Sarsfield; al colombiano lo critican duramente por su actuación bajo los tres palos del cuadro ‘xeneize’.

Especialmente, al golero ‘cafetero’ le cuestionan sus flojas actuaciones, dejando claro que “todavía sigue debiendo”, desde su llegada al conjunto ‘azul y oro’. Pero eso no es todo, pues todavía le siguen reprochando su responsabilidad en el gol de Diego Valdés en el reciente encuentro de Liga.

Y es que, pese a la distancia que había entre el cobro y el arco; el futbolista de Vélez logró encontrar un pequeño espacio, por donde se coló la pelota y entró al pórtico de Montero, quien quedó mal parado, siendo centro de críticas por propios y extraños.

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“Álvaro Montero sigue en el debe. Tiene responsabilidad en el gol de Valdés. No ataja como si midiera 2,01m. Más bien todo lo contrario”, citaron en ‘TyC Sports’; en donde le ‘tiran’ con todo al futbolista colombiano, que a solo semanas de haber fichado por Boca Juniors, no pasa por su mejor nivel futbolístico.



Evidentemente, con la hinchada y prensa más pendientes y críticas ante las actuaciones del guardameta ‘cafetero’; ahora todo será responsabilidad del mismo exMillonarios empezar a reencontrarse con su mejor versión, para ganarse de a poco la confianza de todo el entorno ‘xeneize’. De lo contrario, la situación cada vez se pondrá más hostil con él.