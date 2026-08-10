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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal pasó raspando en triunfo 2-0 de Flamengo sobre Vitoria; "muchos errores"

Jorge Carrascal pasó raspando en triunfo 2-0 de Flamengo sobre Vitoria; "muchos errores"

El colombiano, quien participó en uno de los goles con 'Fla', por la victoria 2-0 frente a Vitória el pasado domingo; también fue duramente criticado por la prensa local.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Getty Images

El pasado domingo, Flamengo se impuso por 2-0 contra Vitória en la vigesimosegunda jornada de la liga brasileña; recortando distancias con el Palmeiras, que actualmente es líder del campeonato.

Gracias a esta victoria, el equipo de Río de Janeiro suma 42 puntos, seis menos que el ‘verdao’, quien empató sin goles con el Internacional.

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Flamengo controló el partido desde el primer minuto, con pases rápidos y múltiples finalizaciones, mientras el Vitória luchaba por no verse rebasado.

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La ofensiva del equipo, comandado por Leonardo Jardim, no tardó en dar resultado y, en el minuto 13, el chileno Éric Pulgar disparó con precisión al ángulo de la portería rival. 'Fla' mantuvo la presión durante el resto del encuentro, sin apenas enfrentar situaciones de peligro en su área.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
Getty Images

Esa comodidad se tradujo en un segundo gol, esta vez de Bruno Henrique, en el minuto 34 de la segunda parte tras un veloz contraataque.

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El encuentro también le sirvió a Jardim para devolver al campo de juego a un ya recuperado Lucas Paquetá, después de que este sufriera una lesión en el partido del Mundial entre Brasil y Japón a finales de junio.

Jorge Carrascal, de la crítica al elogio

Al futbolista colombiano le pusieron la mira por los minutos disputados el pasado domingo en el encuentro frente a Vitória; recibiendo varios cuestionamientos por los fallos cometidos en el terreno de juego.

Sin embargo, al cartagenero también le valoraron su intervención en la transición ofensiva, que terminó en la anotación del combinado de Río de Janeiro, que se llevó importante triunfo por 2-0, el pasado domingo.

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“Elegido como titular en la banda derecha, cometió muchos errores. Intentó ofrecerse, pero su rendimiento fue muy bajo como para justificar la insistencia de Jardim en alinearlo. Finalmente, protagonizó el contraataque que derivó en el gol de Bruno Henrique”, citaron en ‘Globo Esporte', donde, además, le dieron una calificación de 6.0 al ‘cafetero’, por lo mostrado en el campo.

¿Cuándo, contra quién y a qué hora vuelve a jugar Flamengo?

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El Flamengo volverá a jugar este miércoles 12 de agosto de 2026, cuando visite a Cruzeiro en el estadio Mineirão, en Belo Horizonte, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 7:30 p. m., hora colombiana. La serie continuará con el compromiso de vuelta, previsto para el martes 18 de agosto en el estadio Maracaná.

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