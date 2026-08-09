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Gol Caracol  / David González, pletórico por triunfo sobre Nacional; "América mostró la jerarquía que le pedían"

David González, pletórico por triunfo sobre Nacional; "América mostró la jerarquía que le pedían"

Tras vencer 1-0 a Atlético Nacional, David González, entrenador de América de Cali, analizó su cuarto triunfo al hilo en la Liga BetPlay II-2026. Acá todo lo que dijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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David González, entrenador del América de Cali.
David González, entrenador del América de Cali.
Foto: AFP.

América de Cali consiguió una importante victoria 1-0 frente a Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026, resultado que le permitió mantener su buen comienzo de campeonato. El conjunto vallecaucano volvió a mostrar solidez y sumó tres puntos ante uno de los rivales llamados a pelear por los primeros lugares.

Luego del compromiso, David González, entrenador del América, destacó el rendimiento de su equipo y valoró el proceso que viene desarrollando desde el inicio de la temporada. El técnico resaltó, además, la clasificación en la Copa Colombia como otro de los aspectos positivos del arranque.

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“Es un muy buen comienzo, sumándole la llave de la Copa Colombia que pudimos superar. Lo he venido diciendo en algunas ruedas de prensa: este es un equipo que tiene hambre, ganas, que somos fuertes”, manifestó González. El entrenador también destacó la jerarquía mostrada por sus dirigidos: “Mostramos esa jerarquía que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo”.

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Sin embargo, el estratega evitó caer en triunfalismos y recordó que todavía queda mucho campeonato por delante. “Estamos en momentos tempranos de la temporada. Hay que reconocer que estamos haciendo un muy buen trabajo y hay que seguir por ese camino”, señaló.

Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
COLPRENSA.

González también se refirió a la importancia de mantener la regularidad después de conseguir una victoria ante un rival de peso. “En el fútbol y en nuestra cultura, siempre hay que corroborar una victoria haciendo lo mismo en el partido siguiente. Nos metimos esa presión para ganar estos partidos contra rivales difíciles”, explicó.

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El próximo desafío para América será Fortaleza, por lo que el técnico pidió pasar rápidamente la página y concentrarse en ese compromiso. Además, reconoció que existen aspectos por ajustar y habló de la posibilidad de recuperar jugadores que se encuentran lesionados. Entre ellos mencionó a Yhorman Hurtado, de quien espera tener novedades positivas próximamente.

Finalmente, González explicó la lectura que hizo del partido ante Nacional y destacó que el gol llegó aprovechando una de las situaciones que habían identificado previamente. “Sabíamos que ellos estaban jugando con una línea alta y que le podíamos atacar esa profundidad”, afirmó. Sobre la anotación, agregó que el espacio apareció porque Nacional adelantó sus líneas y América consiguió aprovecharlo para quedarse con la victoria.

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