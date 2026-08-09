David González, pletórico por triunfo sobre Nacional; "América mostró la jerarquía que le pedían"

América de Cali consiguió una importante victoria 1-0 frente a Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026, resultado que le permitió mantener su buen comienzo de campeonato. El conjunto vallecaucano volvió a mostrar solidez y sumó tres puntos ante uno de los rivales llamados a pelear por los primeros lugares.

Luego del compromiso, David González, entrenador del América, destacó el rendimiento de su equipo y valoró el proceso que viene desarrollando desde el inicio de la temporada. El técnico resaltó, además, la clasificación en la Copa Colombia como otro de los aspectos positivos del arranque.

“Es un muy buen comienzo, sumándole la llave de la Copa Colombia que pudimos superar. Lo he venido diciendo en algunas ruedas de prensa: este es un equipo que tiene hambre, ganas, que somos fuertes”, manifestó González. El entrenador también destacó la jerarquía mostrada por sus dirigidos: “Mostramos esa jerarquía que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo”.

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Sin embargo, el estratega evitó caer en triunfalismos y recordó que todavía queda mucho campeonato por delante. “Estamos en momentos tempranos de la temporada. Hay que reconocer que estamos haciendo un muy buen trabajo y hay que seguir por ese camino”, señaló.



Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional. COLPRENSA.

González también se refirió a la importancia de mantener la regularidad después de conseguir una victoria ante un rival de peso. “En el fútbol y en nuestra cultura, siempre hay que corroborar una victoria haciendo lo mismo en el partido siguiente. Nos metimos esa presión para ganar estos partidos contra rivales difíciles”, explicó.

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El próximo desafío para América será Fortaleza, por lo que el técnico pidió pasar rápidamente la página y concentrarse en ese compromiso. Además, reconoció que existen aspectos por ajustar y habló de la posibilidad de recuperar jugadores que se encuentran lesionados. Entre ellos mencionó a Yhorman Hurtado, de quien espera tener novedades positivas próximamente.

Finalmente, González explicó la lectura que hizo del partido ante Nacional y destacó que el gol llegó aprovechando una de las situaciones que habían identificado previamente. “Sabíamos que ellos estaban jugando con una línea alta y que le podíamos atacar esa profundidad”, afirmó. Sobre la anotación, agregó que el espacio apareció porque Nacional adelantó sus líneas y América consiguió aprovecharlo para quedarse con la victoria.