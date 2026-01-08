Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / A Duván Vergara le llegó un refuerzo de lujo a Racing; fue elogiado por Lionel Messi

A Duván Vergara le llegó un refuerzo de lujo a Racing; fue elogiado por Lionel Messi

Después de haber hecho un buen 2025, con Duván Vergara como protagonista, el entrenador, Gustavo Costas, recibió una importante noticia sobre nuevos fichajes.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing, compartirá vestuario con Valentín Carboni
