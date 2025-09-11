A James Rodríguez, le llegó competencia: la Liga MX tendrá a otra estrella mundial

Cuando James Rodríguez fue confirmado como nuevo fichaje del Club León, hubo un alto revuelo y no era para menos. Los diferentes medios mexicanos resaltaban que era el arribo de una estrella mundial, con paso por Real Madrid, Bayern Múnich y figura de la Selección Colombia. Sin embargo, no fue el único 'crack' que dio ese salto.

Semanas más tarde, se confirmó la contratación de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey. Y justamente, esta institución volvió a ser noticia en las últimas horas, ya que Anthony Martial, quien vistió las camisetas de Francia, Manchester United, Mónaco, Sevilla y AEK Atenas, será nuevo jugador de los 'rayados'. Un golpe sobre la mesa.

Ahora, no fue el único movimiento que se dio. El delantero ecuatoriano Enner Valencia fichó por el Pachuca mexicano, con el que tendrá una segunda etapa, la primera fue en 2014 cuando anotó 18 goles en 25 partidos.

En sus redes sociales, el Pachuca dio a conocer la contratación del artillero de 35 años, quien proviene del Internacional brasileño.

Valencia es uno de los capitanes de la selección de su país, con la que acumula 47 dianas y 14 asistencias en 100 partidos, entre los que hay seis en mundiales (Brasil 2014 y Catar 2022).

También, es uno de los futbolistas que integró la plantilla de la Tri que acaba de clasificarse a la Copa del Mundo 2026.

En el Pachuca, Valencia tratará de sumarle potencia ofensiva a una plantilla que ha convertido 11 goles en siete partidos del Apertura 2025 y es sexto con 13 puntos, a cinco del líder Monterrey.

El ecuatoriano se integrará a un grupo que tiene como principales figuras al venezolano Jhonder Cádiz, el brasileño Robert Kenedy y el neerlandés Oussama Idrissi.

El Pachuca volverá a la acción en el Apertura este sábado, al recibir al Cruz Azul, en la octava jornada del campeonato.