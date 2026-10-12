A Jaminton Campaz no le bastó jugar bien para alcanzar a Di María; figuras de Rosario Central

En el fútbol de Argentina uno de los equipos que atraviesa un buen momento es Rosario Central, que el pasado domingo goleó 5-0 a Independiente Rivadavia, con dos goles de Ángel di María, uno más de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Rubén. Con esa abultada victoria, los 'canallas' llegaron a 22 puntos y marchan en la primera posición del grupo B, con las mismas unidades de Argentinos Juniors y Belgrano.

Después de esa goleada, la prensa rosarina elogió el accionar del equipo y destacó a los futbolistas de mayor rendimiento. En ese sentido, el colombiano Campaz quedó en un segundo renglón por detrás del histórico Di María, según las calificaciones otorgadas por el diario 'La Capital', que le dio un vistazo a los dirigidos por Jorge Almirón.

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"Fideo hizo un partidazo en el gran triunfo canalla, participando en cuatro de los cinco goles. Campaz y Ovando, otros de los destacados", encabezó una nota el citado medio argentino.

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Y Di María alcanzó la perfección, tuvo una actuación redonda y digna de elogios para un internacional como él y campeón del mundo con Argentina. "Hizo el penal, participó en el tercero, inició con un taco el cuarto y mandó el centro en el quinto. Ya desde el principio mostró que estaba frente a una tarde notable", destacaron y le dieron un 10 de calificación.



Mientras tanto, a Campaz le pusieron 9 puntos y a renglón seguido indicaron que "enorme partido del colombiano. Su gambeta fue indescifrable para los rivales. Metió dos grandes asistencias en el primer tiempo que no terminaron en gol y marcó un verdadero golazo. Se fue ovacionado".

Jaminton Campaz celebra gol con Rosario Central Rosario Central Oficial

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Cabe recordar que Jaminton Campaz, después del Mundial 2026, estuvo recientemente en la Selección Colombia en los partidos frente a México (1-1), Paraguay (derrota 1-0) y con Perú (victoria 2-0) y sigue contando con la confianza del entrenador Néstor Lorenzo, pensando en el nuevo proceso que tiene como metas la participación en las Eliminatorias al Copa del Mundo de 2030 y la Copa América 2028, en sede por definir.