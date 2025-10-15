Jhon Jáder Durán, “herido”; presidente de Fenerbahce fue crudo: habló hasta de “psicólogo”

El arribo de Jhon Jáder Durán al Fenerbahce de Turquía como fichaje estrella de la temporada no ha sido color de rosa, pues lo que pintaba como una nueva oportunidad para que el delantero ‘cafetero’ brillara se ha convertido en un culebrón que cada día tiene un capítulo nuevo.

Todo empezó con su llegada tarde a la pretemporada y siguió con un gol en los 6 partidos oficiales que alcanzó a disputar, ya que se lesionó el pasado 28 de agosto en la última fase previa de la Champions League, cuando su equipo fue eliminado por el Benfica de Portugal, y desde entonces no ha podido regresar a las canchas.

Su afectación, de la que nunca hubo partes médicos oficiales, habría tenido que ver con una “inflamación ósea”, según lo filtró la prensa otomana, motivo por el que debió ser tratado en Barcelona, España, de donde regresó a Estambul en muletas para poco a poco avanzar en su proceso de rehabilitación física.

En ese sentido, se han tejido varias versiones sobre su retorno a la competencia, algo difícil de precisar si se tiene en cuenta que hasta ahora está volviendo a tocar el balón y aún no se integra a los trabajos con el resto del plantel, como se aprecia en el siguiente video:



Pese a ello, medios locales decían que el antioqueño podría reaparecer el domingo 18 de octubre frente al Karagumruk, colero de la Liga de Turquía, pero el presidente del equipo bajó la expectativa con sus declaraciones el 15 de octubre en rueda de prensa.



Presidente de Fenerbahce, crudo con caso de Jhon Jáder Durán

Sadettin Saran, nombre del directivo, dio a entender que la lesión del paisa fue más grave de lo que se alcanzó a filtrar.

"Jhon Duran estuvo realmente herido. Me reuní con su médico en España y vi su resonancia magnética yo mismo", manifestó.

En consecuencia, el diario Skorer, especializado en información del elenco del Bósforo, agregó que “su lesión persiste” y que “su fecha de regreso es incierta”.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el presidente del club añadió que ayudar al colombiano ha implicado grandes esfuerzos para ponerlo a punto junto al resto de la plantilla.

"Durán ha empezado a correr con el equipo y volverá en unas semanas. Hemos contratado a un psicólogo para los jugadores. Creo que mejorará. Estamos haciendo esto para fortalecer el espíritu de equipo", detalló.

De esta manera, finalmente quedó claro de manera oficial que el atacante de 21 años todavía no puede ser tenido en cuenta por su entrenador y que seguramente será baja para los amistosos de la Selección Colombia en noviembre de 2025.