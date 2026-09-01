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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así va la recuperación de Jhon Arias de lesión en Palmeiras; de interés para la Selección Colombia

Así va la recuperación de Jhon Arias de lesión en Palmeiras; de interés para la Selección Colombia

En Brasil dieron reveladores detalles de lo que es la recuperación del futbolista colombiano, quien cada vez está más cerca de volver a los terrenos de juego con el cuadro 'verdao'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Jhon Arias, colombiano del Palmeiras.
Jhon Arias, colombiano del Palmeiras.
Palmeiras.

Desde Brasil revelan nuevas noticias sobre Jhon Arias y su recuperación, que va en avanzada condición. Incluso, en Palmeiras esperan con ansias su regreso a los terrenos de juego.

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Y es que, justamente, en la intención de acelerar este proceso; en el cuadro 'verdao' ya pusieron a entrenar al colombiano, junto a otros dos futbolistas que en los últimos días se han visto permeados por un par de molestias físicas.

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"Palmeiras volvió a entrenar el pasado lunes con tres caras nuevas: Jhon Arias, Piquérez y Barboza, quienes entrenaron con el equipo en la primera parte de la sesión, acercándolos a su regreso para reforzar al equipo, que ha estado sufriendo ausencias en este punto de la temporada", indicó 'Globo Esporte' en su portal web, dando reveladoras noticias sobre la situación de dichos jugadores, que se encontraban 'entre algodones', en el departamento médico.

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Cabe destacar que Jhon Arias actualmente se está recuperando de una lesión muscular leve en el mismo muslo; misma razón por la que ni siquiera estuvo convocado para el encuentro del pasado domingo contra Mirassol, en el Brasileirao.

Justamente, por eso el regreso del colombiano a la práctica de Palmeiras, es considerada como una muy buena noticia, teniendo en cuenta que su ausencia sí se ha sentido en la columna vertebral del cuadro 'verdao', que ya puso a jugar fútbol a los tres futbolistas en la práctica del lunes.

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"Los tres participaron en la primera parte de la sesión de entrenamiento, donde realizaron un ejercicio de razonamiento y reacción con toques limitados de balón. En la segunda parte de la actividad, los atletas restantes disputaron un partido de práctica con la participación de jóvenes jugadores de la academia", amplió la información 'Globo Esporte' en su portal.

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¿Cuándo podría regresar Jhon Arias con Palmeiras?

Dependiendo de la evolución física que muestre el futbolista colombiano en los entrenamientos de esta semana, en el cuadro 'verdao' considerarían darle minutos y rodaje a Arias, de cara a los próximos retos que vienen para el equipo.

El primero y más próximo es el miércoles 2 de septiembre, cuando Palmeiras se enfrente a Santos por el duelo de vuelta, por los cuartos de final en la Copa de Brasil. Cabe destacar que el encuentro de ida culminó 3-0 a favor del conjunto del colombiano.

Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos y demás, es muy poco probable que Palmeiras le de rodaje a Jhon Arias para este compromiso.

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No obstante, respecto al juego del domingo 6 de septiembre, en el que los verdes se verán las caras contra Botafogo; es posible que Jhon pueda sumar algunos minutos o, incluso, estar dentro del listado de convocados para empezar a acercar su regreso a los terrenos de juego.

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