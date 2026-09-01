Lionel Messi y su inmenso legado en Argentina, más allá de las dos Copa América y el Mundial de 2022

El adiós de Lionel Messi a la selección argentina, con la que llegó a ser campeón del mundo en 2022, aún tiene en 'shock' a la comunidad futbolística universal y, en particular, a los internacionales que han compartido con el rosarino éxitos y fracasos en el vestuario de la Albiceleste y que, en las últimas horas, se deshicieron en elogios hacia él.

"Gracias" es la palabra más repetida que aún se lee, tanto entre aficionados, periodistas y clubes de todo el mundo como entre sus compañeros, más de doce horas después del anuncio publicado en redes sociales en el que el hoy delantero del Inter Miami y exfutbolista del Barcelona y del PSG daba un paso al costado de la selección.

"Decirte gracias es poco. Gracias por el legado imborrable que dejás, por enseñarnos que nunca hay que darse por vencido, por cada palabra, cada charla y cada momento en el que nos marcaste el camino. Gracias por liderar desde el lugar más lindo, sin ponerte nunca por delante de nadie, siempre con esa humildad y esa forma tan tuya de llevar nuestro escudo y defenderlo con el corazón", escribió Cristian 'Cuti' Romero.

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El defensa del Atlético de Madrid definió como "locura" la confirmación del adiós de Messi a la selección y recordó que "de chico" soñaba con conocerlo. "Jamás imaginé que la vida me iba a regalar compartir con vos y vivir a tu lado la época dorada y más grande nuestra selección", publicó el también campeón del mundo en Catar en homenaje al "más grande de todos los tiempos".



Su compañero en el club rojiblanco y en la selección argentina Giuliano Simeone reiteró que soñaba "compartir algún día una cancha" con el futbolista rosarino y reconoció que la vida le dio "muchísimo más" de lo que podía imaginar: "Vestir la camiseta de la selección, compartir un vestuario con vos y jugar un Mundial a tu lado", dijo en referencia al de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina fue subcampeona ante España.

"Desde que tenía 4 años veía todos tus partidos junto a mi padre y hacíamos cálculos juntos para ver si me daba tiempo a jugar contigo y decíamos que era imposible, pero gracias a Dios pude cumplir mi sueño y compartir contigo tus últimos pasos en la selección", recuerda el jugador del Como italiano Nico Paz.

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El ex del Real Madrid rememoró la época en la que "millones de personas putearon (sic)" a Messi como integrante de la selección, cuando sus éxitos como jugador del Barcelona no tenían reflejo en la Albiceleste, "y sin tener que demostrarle nada a nadie, decidiste seguir luchando y al final conseguiste lo que tanto te merecías".

El jugador del Real Betis Giovani Lo Celso, integrante de las plantillas que ganaron la Copa América 2021 y 2024 así como el Mundial 2022, calificó de "eterno" el legado que deja Messi al mundo del fútbol.

"Cada palabra se queda corta para agradecer lo que le diste al hincha argentino. Nosotros somos unos bendecidos de poder haber compatido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN. TE AMAMOS (sic)", publicó en redes sociales.

En idénticos términos se manifestó Lautaro Martínez, quien reflejó las enseñanzas de Messi a sus compañeros: "Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros".

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"Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección", añadió.

El delantero del Inter de Milán agradeció al líder de la Albiceleste "por hacer historia" con todos los internacionales argentinos y por permitirles "ser parte" de su historia. "Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos. Gracias por todo capitán!!!", concluyó.

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El centrocampista del Chelsea Valentín Barco calificó de "sueño hecho realidad" haber compartido selección con el rosarino, al que llama su "ídolo".

All 21 goals Lionel Messi scored at the #FIFAWorldCup🌟🇦🇷 pic.twitter.com/tj1cDw3b9U — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 31, 2026

"Sos una persona increíble, muchas gracias por cómo me trataste desde el primer momento y muchas gracias por todas las alegrías que nos diste a todos los argentinos. Te deseo lo mejor siempre capitán", resumió.

Por su parte, el guardameta del Manchester City Gerónimo Rulli, campeón del mundo en Catar 2022 como suplente de Emiliano 'Dibu' Martínez, coincidió en llamar "eterno" a Messi, no sólo por lo aportado "como jugador", sino por haber mostrado a sus colegas "el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo" y del amor por Argentina.