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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa de Alemania

VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa de Alemania

Este miércoles, en el Bremer Brucke, VfL Osnabrück recibirá al Bayern Múnich por la primera ronda de la DFB Pokal. Nueva oportunidad de Luis Díaz para sumar minutos en esta nueva temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Acción de juego entre Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: AFP

Este miércoles 2 de septiembre, el Bayern Múnich comenzará su camino en la Copa de Alemania frente al VfL Osnabrück, equipo de la segunda división. El partido se disputará desde la 1:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Bremer Brücke.

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El conjunto dirigido por Vincent Kompany parte como amplio favorito por su diferencia de plantilla y por su historial en la competición. Bayern es el máximo ganador de la DFB-Pokal, con 21 títulos, y además llega como campeón de la edición anterior. La última eliminación del equipo en la primera ronda ocurrió en la temporada 1994/95 y, desde entonces, acumula 30 partidos consecutivos sin perder en esta instancia.

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El equipo de Múnich también afronta la nueva temporada después de conquistar dos títulos y con algunos cambios en su plantilla. Entre sus principales incorporaciones aparecen Ismael Saibari, procedente del PSV Eindhoven, y Nathaniel Brown, quien llegó desde el Eintracht Frankfurt. Además, el club ejerció la opción de compra por Bara Sapoko Ndiaye, futbolista que había llegado cedido durante la temporada anterior.

Bayern Múnich
Equipo completo del Bayern después del partido ante Stuttgart
@FCBayern en X

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En el apartado de salidas, Bayern dejó marchar a jugadores como Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro y João Palhinha, mientras que también se produjeron movimientos con futbolistas que habían estado cedidos. En total, el mercado de verano dejó 16 operaciones entre incorporaciones y salidas.

A nivel directivo, el club aseguró la continuidad de Max Eberl y Jan-Christian Dreesen, quienes renovaron sus contratos hasta 2029. El objetivo de la institución es mantener la estructura que ha permitido competir por los principales títulos del fútbol alemán.

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Uno de los focos del partido estará en la convocatoria de Bayern. Jamal Musiala se encuentra cerca de regresar después de su periodo de recuperación, aunque Kompany todavía debe decidir si tendrá minutos ante Osnabrück o si su vuelta se producirá en los próximos compromisos.

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Osnabrück también prepara una camiseta especial para el partido, inspirada en el histórico triunfo 5-4 sobre el Bayern en Múnich durante la temporada 1978/79. Aquella victoria es uno de los antecedentes que alimentan la confianza del equipo local.

Aunque Osnabrück llega con confianza tras conseguir su primera victoria de la temporada ante Bochum, Bayern buscará evitar cualquier sorpresa y avanzar a la segunda ronda de la Copa de Alemania.

Hora y dónde ver VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich

Fecha: miércoles 2 de septiembre.
Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Bremer Brücke, en Osnabrück.
Transmisión: Disney Plus.

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