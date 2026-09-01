¿Willer Ditta se va de Cruz Azul? Lo busca con urgencia un 'gigante' de Sudamérica

Willer Ditta es uno de los jugadores colombianos más regulares de los últimos años, tanto así, que este año recibió su recompensa luego de ser convocado en la 'tricolor' para el Mundial 2026, aunque no jugó ni un minuto. El defensor se han consolidado en el fútbol internacional, primero en Newell's Old Boys y luego en Cruz Azul, club donde actualmente milita y es figura indiscutida. Por eso, en las últimas horas, se dio a conocer que un 'gigante' sudamericano lo busca con urgencia para ficharlo.

Desde Argentina, el periodista Hugo Balassone primero reveló el equipo que tiene la intención de reforzar la defensa y hasta descartó un nombre. "Atención mundo River, ahora contamos en Radio La Red el central que busca. No es Francisco Álvarez", dijo de entrada.

Y es que el 'millonario' se encuentra en medio de una crisis luego de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. Eduardo Coudet fue despedido, tras ese mal resultado y de momento el DT interino es Leo Ponzio.

Atención mundo River, ahora contamos en @radiolared el central que busca. No es Francisco Alvarez. — Hugo Balassone (@hugorbalassone) September 1, 2026

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Minutos más tarde, Balassone no se puso con rodeos y confirmó que el club de la banda cruzada quiere contar con el colombiano de los cementeros de la Liga MX. "River va por Willer Ditta. Lo contamos ahora en Radio La Red", contó en redes sociales.



Ditta llegaría para competir el puesto con Lucas Martínez Quarta, quien es uno de los más señalados por sus constantes errores en el último tiempo.

River va por Willer Ditta. Lo contamos ahora en @RadioLaRed.

Colaboró con la información @CLMerlo. — Hugo Balassone (@hugorbalassone) September 1, 2026

Ditta ha encontrado en Cruz Azul el escenario más importante de su carrera, tanto por continuidad como por títulos y reconocimientos individuales. El defensor colombiano acumula 376 partidos en clubes, repartidos entre Barranquilla FC, Junior, Newell’s Old Boys y el conjunto mexicano. Sin embargo, es con la camiseta de La Máquina donde presenta su mayor cantidad de apariciones, con 148 encuentros, consolidándose como uno de los jugadores con mayor recorrido en la plantilla.

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Antes de llegar a México, Ditta tuvo una etapa destacada en Junior, donde disputó 114 partidos y conquistó cuatro títulos: el Torneo Finalización 2018, el Torneo Apertura 2019 y las Superligas de Colombia de 2019 y 2020. Posteriormente, en Newell’s Old Boys, sumó 61 encuentros.

Su etapa en Cruz Azul ha sido todavía más exitosa. Allí consiguió la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, el título de Primera División de México en 2026 y el Campeón de Campeones 2026. Además, su rendimiento le permitió obtener importantes distinciones individuales: fue elegido mejor defensa central de la Liga MX en la temporada 2024-25 y formó parte del equipo ideal del Apertura 2025.