¿Cristiano Ronaldo jugará contra México y Estados Unidos?; Portugal reveló lista de convocados

Cristiano Ronaldo, lesionado con su club Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de la Selección Portugal para disputar los amistosos de preparación al Mundial 2026 contra México y Estados Unidos.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes 20 de marzo que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica "no está en riesgo".

El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal. AFP

"Es una ligera lesión" y el jugador de 41 años podría estar recuperado "en una o dos semanas", declaró en rueda de prensa Martínez.



"Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos", añadió.

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"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos", aseguró el español.



¿Cuándo son estos partidos de la Selección Portugal?

La 'Seleçao' se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.

- Listado de convocados de Portugal para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos:

Arqueros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)

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Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)