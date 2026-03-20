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Gol Caracol  / ¿Cristiano Ronaldo jugará contra México y Estados Unidos?; Portugal reveló lista de convocados

¿Cristiano Ronaldo jugará contra México y Estados Unidos?; Portugal reveló lista de convocados

La Selección Portugal enfrentará a México y Estados Unidos de cara al Mundial 2026, y hace algunos instantes destapó el listado para estos juegos preparatorios; ¿está Cristiano Ronaldo?

Por: AFP
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
AFP

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