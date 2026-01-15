A José Enamorado le llegó un refuerzo de lujo a Gremio; fue mundialista con Brasil en 2022

El experimentado arquero Weverton fue contratado por Gremio hasta finales de 2028, anunció este jueves el club de Porto Alegre, un día después de su salida del Palmeiras.

El equipo paulista había confirmado el adiós de Weverton, de 38 años, quien se despidió como el guardameta con mayor número de trofeos con el Verdão: 12.

Ganó dos títulos de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana de 2022 y tres campeonatos del Brasileirão desde que llegó en 2018 al Palmeiras, con el que jugó 454 partidos y mantuvo su arco en cero en 218 ocasiones.

Dirigido por el portugués Luís Castro, el Gremio competirá en 2026 en la Copa Sudamericana, después de finalizar la temporada pasada en el noveno lugar del Brasileirão.



Weverton "refuerza la meta tricolor en las próximas temporadas, con contrato de tres años", informó el club, que tuvo en el curso pasado a Tiago Volpi como arquero titular.

Escolta del campeón Flamengo en la liga brasileña en 2025, el Palmeiras queda ahora con Carlos Miguel -fichado en agosto procedente del Nottingham Forest- y Marcelo Lomba como principales opciones bajo los tres palos.

Con la Selección de Brasil, Weverton ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y disputó el Mundial de Catar 2022.