Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A José Enamorado le llegó un refuerzo de lujo a Gremio; fue mundialista con Brasil en 2022

A José Enamorado le llegó un refuerzo de lujo a Gremio; fue mundialista con Brasil en 2022

Pensando en luchar por los títulos de los torneos locales e internacionales, como la Copa Sudamericana, Gremio sigue confirmando jugadores y José Enamorado lo celebra.

Por: AFP
Actualizado: 15 de ene, 2026
José Enamorado, nuevo jugador de Gremio para 2026, compartirá con Weverton, guardameta brasileño
Captura de pantalla de video

