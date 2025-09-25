Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Kevin Mier le metieron gol de mitad de cancha, pero no fue casualidad: "Lo tenemos estudiado"

A Kevin Mier le metieron gol de mitad de cancha, pero no fue casualidad: "Lo tenemos estudiado"

El defensor de Querétaro, Santiago Homechenko, le hizo dos goles a Kevin Mier, uno de ellos de más allá de la mitad de cancha. Revelaron secreto para batir al colombiano de Cruz Azul.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul.
Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad