Benfica vs. Gil Vicente, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Richard Ríos por Liga de Portugal

Benfica de Richard Ríos no quiere seguir cediendo terreno en la Liga de Portugal. El equipo que ahora dirige José Mourinho dejó escapar puntos valiosos en su más reciente presentación, cuando igualó 1-1 en condición de local frente al Rio Ave, en duelo aplazado por la primera jornada del campeonato. El empate sobre la hora dejó un sabor amargo en las ‘águilas’, que necesitan recuperar la senda del triunfo para no alejarse del liderato.

Actualmente, Benfica ocupa la tercera posición de la tabla con 14 puntos, a cuatro del líder Porto, que viene marcando el paso en el torneo luso. La presión es evidente: cada fecha cuenta y los errores pueden ser determinantes en una liga donde los equipos de la parte alta no suelen dar tregua. Richard Ríos, uno de los jugadores destacados del plantel, espera ser protagonista en este compromiso que se jugará ante su afición en Lisboa.

Hora y dónde ver EN VIVO al Benfica de Richard Ríos

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica, por la Liga de Portugal Getty Images

Por la séptima fecha de la Primeira Liga de Portugal, Benfica se medirá en el Estadio da Luz con Gil Vicente FC. El partido está programado para este viernes 26 de septiembre a partir de las 2:15 p. m. (hora colombiana) y contará con la transmisión de 'GolTV' y 'GolTV Play' para toda Latinoamérica.



¿Cómo llega el rival del Benfica?

Gil Vicente llega a este compromiso motivado tras vencer en la jornada anterior al Estoril por 2-0. Pablo y Joelson Fernandes fueron los encargados de marcar los goles que le dieron tres puntos valiosos al equipo, que busca escalar posiciones en la clasificación.

Aunque sobre el papel las ‘águilas’ parten como favoritas, Gil Vicente ha demostrado ser un rival incómodo que no se achica frente a los grandes del fútbol portugués. Con un planteamiento ordenado y aprovechando la velocidad de sus atacantes, intentará dar la sorpresa en Lisboa.



Antecedentes

La última vez que Benfica recibió en el Estadio da Luz a Gil Vicente fue el 28 de septiembre de 2024, en un partido que terminó con una goleada 5-1 a favor de las ‘águilas’. Ese resultado sirve como referencia del poderío ofensivo del cuadro lisboeta, que buscará repetir una actuación similar para no perderle pisada al Porto en la lucha por el liderato de la Primeira Liga.