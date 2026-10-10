A qué hora juega HOY Augsburgo vs. Bayern Múnich y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz

¡La Bundesliga vuelve por fin tras el larguísimo parón internacional! En la quinta jornada, el Bayern Múnich visitará al Augsburgo este sábado, 10 de octubre. El partido comenzará a las 8:30 (hora Colombia). Los muniqueses quieren seguir ampliando su buen balance a domicilio en este duelo entre vecinos bávaros. En nuestra previa encontraréis toda la información más importante sobre el encuentro.

Así llega el Bayern Múnich

El campeón récord alemán llega a Augsburg como segundo clasificado, con diez puntos. Tras cuatro jornadas, suma tres victorias y un empate. Antes del parón internacional, el equipo de Vincent Kompany dio un golpe sobre la mesa con una contundente victoria por 7-0 ante el Union Berlin.

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«Simplemente queremos ganar todos los partidos; esa es nuestra prioridad», subrayó Kompany en la rueda de prensa previa al encuentro. Los muniqueses pueden respaldar sus ambiciones con un impresionante balance en la Bundesliga: el FC Bayern solo ha perdido uno de sus últimos 47 partidos en la competición, precisamente por 1-2 en casa ante su próximo rival, el Augsburg, en enero de este año.

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El FC Bayern lleva 28 partidos consecutivos sin perder a domicilio en la Bundesliga. Los muniqueses ganaron 21 de esos encuentros y empataron siete. El campeón récord alemán solo ha encadenado una racha más larga sin derrotas fuera de casa en la Bundesliga: entre 2012 y 2014, sumó 33 partidos consecutivos.



El balance de los enfrentamientos directos en Augsburg también favorece a los muniqueses. El FC Bayern ha ganado once de sus 15 visitas al FCA en la Bundesliga. La última derrota ante los Fuggerstädter debe servir, además, como una motivación extra.

Así llega el Augsburgo

Tras cuatro jornadas, el FC Augsburg ocupa la cuarta posición con siete puntos y también ha firmado un gran inicio de temporada. «Sigue siendo un derbi y, además, jugamos fuera de casa. El FCA se caracteriza por defender de forma muy compacta y ser muy peligroso con balón. Tiene mucha calidad individual, más de la que a veces la gente piensa. Ha comenzado la temporada con mucho impulso», analizó Kompany sobre sus vecinos bávaros.

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El Augsburg ya ha demostrado su potencial ofensivo en la presente temporada, con once goles marcados. Al mismo tiempo, el FCA es un rival muy difícil de batir en casa: el equipo dirigido por Manuel Baum solo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos como local en la Bundesliga. Siete acabaron en victoria y seis, en empate.

Por ello, el FCA afronta el duelo con mucha confianza. «Desde el pitido inicial, todos los que estén en el estadio y todos los integrantes del equipo deben creer que podemos ganar. Contra el Bayern, las probabilidades quizá sean menores, pero sin esa convicción nunca lo conseguiremos», afirmó Baum antes del duelo entre vecinos.

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En el FCA, además de Steve Mounié y Tim Breithaupt, tampoco estará disponible Noahkai Banks debido a una lesión en el ligamento lateral de la rodilla. Anton Kade, que tuvo que parar recientemente por una lesión muscular, sí podría entrar en la convocatoria.

Hora y dónde ver Augsburgo vs. Bayern Múnich

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Fecha: sábado 10 de octubre.

Hora: 8:30 a.m. (hora Colombia).

Estadio: WWK Arena.

Transmisión: Disney Plus.