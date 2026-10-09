Vea los goles a Álvaro Montero en Instituto 2-2 Boca Juniors por la Liga Argentina

Boca Juniors vino de atrás e igualó 2-2 en su visita a Instituto de Córdoba, líder de un torneo Clausura del fútbol argentino que inició este viernes su duodécima fecha.

La Gloria, como se conoce al albirrojo de Córdoba, fue un buen duro examen para el Xeneize que saltó al campo con una formación que mezcló habituales titulares con varios suplentes. El entrenador Rodolfo Arruabarrena hizo cambios con miras al partido del próximo martes contra Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

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Con el empate, Boca completó 17 partidos sin derrotas en todas las competencias. Desde julio, los dirigidos por Arruabarrena suman diez triunfos, siete empates y siguen prendidos en la lucha por el título en el Clausura, la Copa Argentina y la Tabla Anual, que otorga el título de Liga de la temporada.

¡DE PELOTA PARADA ABRIÓ EL PARTIDO LA GLORIA! Fernando Alarcón se encontró la pelota tras un rebote y marcó el 1-0 parcial de Instituto vs. Boca en lo que fue empate 2-2 por la fecha 12 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/1i6b2GFyhL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

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Fernando Alarcón (13’) y Jonatan Galván (47’) pusieron al frente a Instituto en dos. Pero Boca tuvo más posesión y empató con un rebote que tomó el ecuatoriano Enner Valencia (23’) y un toque esquinado del uruguayo Miguel Merentiel (55’).



El delantero charrúa llegó a los 63 tantos con la casaca azul y oro.

¡LA SUERTE ESTUVO DE SU LADO! Jonatan Galván, defensor ex Racing de 34 años, estuvo justo donde tenía que estar y definió con fuerza para anotar el 2-1 parcial de Instituto vs. Boca en el empate 2-2 por la 12° fecha del #TorneoClausura. pic.twitter.com/RzjmSay2Iz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

"Creímos que lo podíamos ganar, pero lamentablemente nos terminan empatando dos veces. Igual, es un punto que sirve contra un rival de jerarquía" destacó Jonatan Galván, uno de los goleadores de Instituto.

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El empate mantiene a Instituto al tope del Grupo A del torneo con 26 puntos, cinco arriba de Boca, su escolta. El Xeneize apunta fuerte a la Tabla Anual, en la que marcha segundo con un punto menos que el líder Independiente Rivadavia.

Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana AFP

La mala noticia de la noche para Boca fue la lesión de Leandro Paredes. Figura del equipo, el volante ingresó a los 55 minutos y debió ser reemplazado a los 71' por una dolencia muscular.