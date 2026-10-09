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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea los goles a Álvaro Montero en Instituto 2-2 Boca Juniors por la Liga Argentina

Vea los goles a Álvaro Montero en Instituto 2-2 Boca Juniors por la Liga Argentina

A pesar de haber protagonizado grandes atajadas, el guardameta colombiano, Álvaro Montero, no pudo mantener su arco en cero.

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina
Getty Images

Boca Juniors vino de atrás e igualó 2-2 en su visita a Instituto de Córdoba, líder de un torneo Clausura del fútbol argentino que inició este viernes su duodécima fecha.

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La Gloria, como se conoce al albirrojo de Córdoba, fue un buen duro examen para el Xeneize que saltó al campo con una formación que mezcló habituales titulares con varios suplentes. El entrenador Rodolfo Arruabarrena hizo cambios con miras al partido del próximo martes contra Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

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Con el empate, Boca completó 17 partidos sin derrotas en todas las competencias. Desde julio, los dirigidos por Arruabarrena suman diez triunfos, siete empates y siguen prendidos en la lucha por el título en el Clausura, la Copa Argentina y la Tabla Anual, que otorga el título de Liga de la temporada.

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Fernando Alarcón (13’) y Jonatan Galván (47’) pusieron al frente a Instituto en dos. Pero Boca tuvo más posesión y empató con un rebote que tomó el ecuatoriano Enner Valencia (23’) y un toque esquinado del uruguayo Miguel Merentiel (55’).

El delantero charrúa llegó a los 63 tantos con la casaca azul y oro.

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"Creímos que lo podíamos ganar, pero lamentablemente nos terminan empatando dos veces. Igual, es un punto que sirve contra un rival de jerarquía" destacó Jonatan Galván, uno de los goleadores de Instituto.

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El empate mantiene a Instituto al tope del Grupo A del torneo con 26 puntos, cinco arriba de Boca, su escolta. El Xeneize apunta fuerte a la Tabla Anual, en la que marcha segundo con un punto menos que el líder Independiente Rivadavia.

Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana
Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana
AFP

La mala noticia de la noche para Boca fue la lesión de Leandro Paredes. Figura del equipo, el volante ingresó a los 55 minutos y debió ser reemplazado a los 71' por una dolencia muscular.

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