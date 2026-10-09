Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Llaneros

La Liga BetPlay II-2026 continúa su curso. El pasado jueves 8 de octubre se abrió el telón de la fecha 14 con el empate 1-1 entre Fortaleza y Millonarios, en el Metropolitano de Techo. Allí, los autores de los goles fueron Ítalo Montaño y Rodrigo Ureña.
Dicha jornada siguió este viernes 9 de octubre, con el duelo entre Alianza F.C. y Águilas Doradas. El marcador final fue 2-2, pero las emociones no faltaron en la cancha del Armando Maestre Pavajeau. Y es que la visita ganaba 0-2 hasta el minuto 90, gracias a Iván Rojas y Anthony Vásquez; sin embargo, todo cambió.
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En primera instancia, Misael Martínez descontó al 90+1', mientras que Jesús Antonio Figueroa puso el 2-2 definitivo, desde el punto blanco del penalti. De esa manera, repartieron puntos, en un compromiso que tuvo de todo, especialmente tensión en el remate.
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Horas más tarde y cerrando le jornada de viernes, Once Caldas recibió a Llaneros, en el estadio Palogrande, de Manizales. Un solitario gol de Jorge Cardona, le permitió al 'blanco blanco' llevarse el triunfo por 1-0 y mantener vivo el sueño de meterse en el exclusivo grupo de los ocho.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|12
|+17
|27
|2
|Deportivo Cali
|12
|+11
|24
|3
|Atlético Nacional
|11
|+11
|23
|4
|Bucaramanga
|11
|+10
|23
|5
|Millonarios
|14
|+7
|22
|6
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|7
|Medellín
|12
|+3
|20
|8
|Tolima
|13
|+2
|20
|9
|Once Caldas
|13
|0
|16
|10
|Águilas Doradas
|12
|-1
|15
|11
|Cúcuta
|12
|-4
|15
|12
|Llaneros
|13
|-2
|14
|13
|Internacional de Bogotá
|13
|-4
|13
|14
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|12
|15
|Alianza
|13
|-12
|12
|16
|Fortaleza
|13
|-5
|11
|17
|Junior
|11
|-4
|9
|18
|Pasto
|12
|-9
|9
|19
|Deportivo Pereira
|11
|-10
|8
|20
|Jaguares
|11
|-9
|7
Resultados de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
- Fortaleza 1-1 Millonarios
- Alianza 2-2 Águilas Doradas
- Once Caldas 1-0 Llaneros
Programación de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
Pereira vs. Cali
Día: sábado 10 de octubre.
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Santiago de las Atalayas.
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Junior vs. Internacional de Bogotá
Día: sábado 10 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Jaguares vs. Tolima
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
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Boyacá Chicó vs. Cúcuta
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: La Independencia.
América vs. Medellín
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Nacional vs. Pasto
Día: jueves 22 de octubre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Santa Fe vs. Bucaramanga
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: El Campín.
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