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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Llaneros

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Llaneros

Además de ese partido disputado en el estadio Palogrande, la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026 también tuvo el partidazo entre Alianza y Águilas Doradas, que culminó 2-2.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Once Caldas venció a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026
Once Caldas venció a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 continúa su curso. El pasado jueves 8 de octubre se abrió el telón de la fecha 14 con el empate 1-1 entre Fortaleza y Millonarios, en el Metropolitano de Techo. Allí, los autores de los goles fueron Ítalo Montaño y Rodrigo Ureña.

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Dicha jornada siguió este viernes 9 de octubre, con el duelo entre Alianza F.C. y Águilas Doradas. El marcador final fue 2-2, pero las emociones no faltaron en la cancha del Armando Maestre Pavajeau. Y es que la visita ganaba 0-2 hasta el minuto 90, gracias a Iván Rojas y Anthony Vásquez; sin embargo, todo cambió.

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En primera instancia, Misael Martínez descontó al 90+1', mientras que Jesús Antonio Figueroa puso el 2-2 definitivo, desde el punto blanco del penalti. De esa manera, repartieron puntos, en un compromiso que tuvo de todo, especialmente tensión en el remate.

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Horas más tarde y cerrando le jornada de viernes, Once Caldas recibió a Llaneros, en el estadio Palogrande, de Manizales. Un solitario gol de Jorge Cardona, le permitió al 'blanco blanco' llevarse el triunfo por 1-0 y mantener vivo el sueño de meterse en el exclusivo grupo de los ocho.

Fortaleza vs. Millonarios.
Fortaleza vs. Millonarios.
COLPRENSA.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.EquipoPJDGPTS
1
América
12
+17
27
2
Deportivo Cali
12
+11
24
3
Atlético Nacional
11
+11
23
4
Bucaramanga
11
+10
23
5
Millonarios
14
+7
22
6
Santa Fe
12
+7
22
7
Medellín
12
+3
20
8
Tolima
13
+2
20
9
Once Caldas
13
0
16
10
Águilas Doradas
12
-1
15
11
Cúcuta
12
-4
15
12
Llaneros
13
-2
14
13
Internacional de Bogotá
13
-4
13
14
Boyacá Chicó
11
-8
12
15
Alianza
13
-12
12
16
Fortaleza
13
-5
11
17
Junior
11
-4
9
18
Pasto
12
-9
9
19
Deportivo Pereira
11
-10
8
20
Jaguares
11
-9
7

Resultados de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

  • Fortaleza 1-1 Millonarios
  • Alianza 2-2 Águilas Doradas
  • Once Caldas 1-0 Llaneros

Programación de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Pereira vs. Cali
Día: sábado 10 de octubre.
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Santiago de las Atalayas.

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Junior vs. Internacional de Bogotá
Día: sábado 10 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

Jaguares vs. Tolima
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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Boyacá Chicó vs. Cúcuta
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: La Independencia.

América vs. Medellín
Día: domingo 11 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

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Nacional vs. Pasto
Día: jueves 22 de octubre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

Santa Fe vs. Bucaramanga
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: El Campín.

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