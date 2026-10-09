Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Llaneros

La Liga BetPlay II-2026 continúa su curso. El pasado jueves 8 de octubre se abrió el telón de la fecha 14 con el empate 1-1 entre Fortaleza y Millonarios, en el Metropolitano de Techo. Allí, los autores de los goles fueron Ítalo Montaño y Rodrigo Ureña.

Dicha jornada siguió este viernes 9 de octubre, con el duelo entre Alianza F.C. y Águilas Doradas. El marcador final fue 2-2, pero las emociones no faltaron en la cancha del Armando Maestre Pavajeau. Y es que la visita ganaba 0-2 hasta el minuto 90, gracias a Iván Rojas y Anthony Vásquez; sin embargo, todo cambió.

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En primera instancia, Misael Martínez descontó al 90+1', mientras que Jesús Antonio Figueroa puso el 2-2 definitivo, desde el punto blanco del penalti. De esa manera, repartieron puntos, en un compromiso que tuvo de todo, especialmente tensión en el remate.

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Horas más tarde y cerrando le jornada de viernes, Once Caldas recibió a Llaneros, en el estadio Palogrande, de Manizales. Un solitario gol de Jorge Cardona, le permitió al 'blanco blanco' llevarse el triunfo por 1-0 y mantener vivo el sueño de meterse en el exclusivo grupo de los ocho.



Fortaleza vs. Millonarios. COLPRENSA.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos. Equipo PJ DG PTS 1

América

12

+17

27

2

Deportivo Cali

12

+11

24

3

Atlético Nacional

11

+11

23

4

Bucaramanga

11

+10

23

5

Millonarios

14

+7

22

6

Santa Fe

12

+7

22

7

Medellín

12

+3

20

8

Tolima

13

+2

20

9

Once Caldas

13

0

16

10

Águilas Doradas

12

-1

15

11

Cúcuta

12

-4

15

12

Llaneros

13

-2

14

13

Internacional de Bogotá

13

-4

13

14

Boyacá Chicó

11

-8

12

15

Alianza

13

-12

12

16

Fortaleza

13

-5

11

17

Junior

11

-4

9

18

Pasto

12

-9

9

19

Deportivo Pereira

11

-10

8

20

Jaguares

11

-9

7

Resultados de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Fortaleza 1-1 Millonarios

Alianza 2-2 Águilas Doradas

Once Caldas 1-0 Llaneros

Programación de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Pereira vs. Cali

Día: sábado 10 de octubre.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Santiago de las Atalayas.

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Junior vs. Internacional de Bogotá

Día: sábado 10 de octubre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Jaguares vs. Tolima

Día: domingo 11 de octubre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

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Boyacá Chicó vs. Cúcuta

Día: domingo 11 de octubre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: La Independencia.

América vs. Medellín

Día: domingo 11 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Nacional vs. Pasto

Día: jueves 22 de octubre.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Santa Fe vs. Bucaramanga

Día: lunes 26 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín.