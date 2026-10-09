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Gol Caracol  / Preocupación en Boca Juniors para Copa Sudamericana; Álvaro Montero y Sebastián Villa, atentos

Preocupación en Boca Juniors para Copa Sudamericana; Álvaro Montero y Sebastián Villa, atentos

Además de no haber conseguido la victoria contra Instituto, por la Liga Argentina, hubo otra mala noticia para Boca Juniors, pensando en Vasco da Gama.

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana
Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana
AFP

Boca Juniors empató 2-2 en su visita a Instituto de Córdoba, en uno de los partidos que marcó el inicio de la decimosegunda jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

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Más allá del resultado, la nota de la noche de Córdoba fue la salida lesionado de Leandro Paredes, que apenas pudo disputar 16 puntos saltando desde el banquillo de relevos.

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A cuatro días del encuentro frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, el capitán ‘xeneize’ sintió un dolor muscular y su presencia en el encuentro ante los brasileños quedó en duda.

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El ecuatoriano Enner Valencia y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel marcaron los goles de Boca, mientras que Fernando Alarcón y Jonatan Galván convirtieron para el local en un duelo que se disputó en el Estadio Mario Kempes.

Con este resultado Instituto se mantiene como líder de la Zona A con 26 puntos, mientras que Boca quedó con 21 unidades junto con Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia.

River Plate vs Boca Juniors Leandro Paredes
Leandro Paredes celebra su gol en River Plate 0-1 Boca Juniors - Foto:
AFP

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Los otros resultados de este viernes fueron el triunfo 3-1 de Sarmiento de Junín ante Aldosivi en Mar del Plata y el empate 1-1 de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Atlético Tucumán.

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Este sábado, en la continuidad de la fecha, se jugarán cuatro duelos con River Plate-Estudiantes de Río Cuarto como partido principal.

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