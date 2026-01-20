Linda Caicedo, clave en clasificación a la final de la Supercopa de España; gol y figura

El Real Madrid femenino sólo necesitó los veinte primeros minutos de la semifinal para fulminar al Atlético de Madrid en Castalia y clasificarse a la final de la Supercopa de España por segundo año consecutivo gracias a los goles de Athenea del Castillo, Caroline Weir y Linda Caicedo. El gol rojiblanco lo marcó Luany en el 72.

Bajo una incesante lluvia se abrió la primera semifinal de la Supercopa con todo un derbi madrileño que pronto se desniveló entre la presión alta de las blancas y los regalos de las rojiblancas.

Tan sólo habían pasado cinco minutos cuando Athenea adelantó al Real Madrid en la fría noche castellonense después de una buena presión de María Méndez a Jensen que se convirtió en una asistencia.



La extremo cántabra recibió el balón, se coló en el área y anotó el 1-0 con un derechazo que selló con un beso al escudo. Intentó responder el Atlético de Madrid con una carrera de Luany por la derecha con la que la brasileña llegó hasta la línea de fondo y centró, pero Jensen no llegó a cazar el balón por muy poco, y con un chut de Boe Risa que fue atrapado por Misa en dos tiempos.

Pero el Real Madrid volvió a aprovechar un error de su rival para condenar a las rojiblancas. Al cumplirse el primer cuarto de hora, Weir marcó el segundo después de un tremendo error de las rojiblancas, que cedieron el balón atrás en un saque de esquina y allí apareció la escocesa para superar de primeras y de lejos a una Lola Gallardo que nada pudo hacer.

La lluvia no daba tregua, y el Real Madrid tampoco. Tan sólo cuatro minutos después, la colombiana Linda Caicedo hizo el tercero después de una gran carrera que finalizó con un potente disparo desde lejos. El equipo de Pau Quesada, que se ausentó del partido por motivos personales, solo tuvo que esperar los fallos del Atlético para avanzarse.

Pese al abultado 3-0 que lucía el luminoso de Castalia, el Atleti trató de estirarse para recortar distancias con una insistente Amaiur, pero todos los intentos de la delantera atlética fueron atrapados fácilmente por Misa.

Acción de juego del partido entre el Real Madrid femenino y el Atlético de Madrid Foto: X/@realmadridfem

Mientras, el Real Madrid intentó agrandar todavía más la distancia con un chut de Alba Redondo que se marchó al lateral de la red y otro de Athenea que atrapó Lola Gallardo después de que la madridista se zafara de dos rivales con un caño y una ruleta dentro del área.

Tras el descanso, el Atleti se volcó en busca del primero. Amaiur no dejó de intentarlo pese a ver cómo se consumía el tiempo sin que se moviera el marcador ante un Real Madrid que aguardaba su momento mientras observaba cómodamente como su rival se desesperaba.

Cerca se quedaron las madridistas de marcar el cuarto, pero el poste le negó su doblete a Linda Caicedo y el primero a Shei. El Atlético de Madrid seguía y seguía hasta que en el 72 Luany recortó distancias. Aunque era difícil, no querían dejar de creer.

Pero los intentos de las rojiblancas fueron un constante quiero y no puedo hasta el minuto 99. Por segundo año consecutivo, el Real Madrid es finalista de la Supercopa de España y jugará la tercera final de su historia ante el ganador de la segunda semifinal entre el Barcelona y el Athletic.