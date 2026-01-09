A Richard Ríos le dan 'palo' en Portugal, tras dura caída con Benfica; "así es difícil"

La derrota de Benfica frente a Sporting Club Braga, el pasado miércoles, todavía hace eco en el entorno de las ‘águilas’, donde hay varios señalados por la eliminación en las semifinales de la Copa de la Liga portuguesa.

Uno de ellos es Richard Ríos, a quien le han caído fuertes señalamientos por lo que fue su actuación en el terreno de juego, durante la derrota por 3-1, en un encuentro que sacó la furia hasta del mismo José Mourinho.

Pero en este caso el que alzó la voz y se refirió a la actuación del equipo frente a Braga fue Braz Frade, quien llegó a hacer parte de la dirigencia de Benfica en el pasado; sin embargo, pese a estar relegado del equipo, en la actualidad no le pierde pisada por su presente futbolístico. Y justamente, dándole ‘palo’ al colombiano, el portugués se fue de frente contra las ‘águilas’.

“Richard Ríos solo corre de vez en cuando. Es difícil así. El Benfica parecía un equipo amateur”, fueron las palabras del exdirigente del conjunto de Lisboa, que, luego de caer por las 'semis' en la Copa de la Liga, se quedó sin la posibilidad de ir a la final para pelear el título contra Guimaraes; club que dejó en el camino al Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez.



Richard Ríos con el Benfica - Foto: Getty Images

Publicidad

De todas maneras, eso no fue todo, pues Frade también ‘cargó’ al resto del equipo, dejando un ‘palito’ para Mourinho, a quien le criticó el poner a futbolistas en zonas o posiciones donde no van; hecho que afecta futbolísticamente dentro del terreno de juego.

“Una actuación lamentable, con algunos errores que se repiten, como poner a Sudakov de extremo izquierdo. No aporta nada. Tomás Araújo está fuera de posición”, sentenció Braz, dando a entender su completo inconformismo con el presente de las ‘águilas’; especialmente en el reciente duelo frente a Braga por la Copa de la Liga en Portugal.



¿Qué dijo José Mourinho, tras la derrota?

El entrenador portugués se mostró molesto y un poco ‘caliente’, ‘jalándole las orejas’ a los futbolistas de las ‘águilas’ por el partido realizado el pasado miércoles.

Publicidad

“No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible. Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles. Hubo actuaciones individuales inaceptables, lo que se tradujo en un rendimiento colectivo muy flojo”, sentenció Mourinho.