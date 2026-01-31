El Juanfer argentino, un niño luchador que sueña con conocer con Juan Fernando Quintero

Una historia de vida conmovió en las redes sociales hace algunos días. Se trata del niño argentino Juanfer Carballo, quien trascendió por haber afrontado la última sesión de quimioterapia para tratar una leucemia que le fue diagnosticada el año pasado y al salir del hospital se vio junto a sus padres vistiendo el uniforme de River Plate, del cual son hinchas acerrimos, con el número 10 que lleva Juan Fernando Quintero.

El nombre del infante mendocino es precisamente en honor al volante antioqueño, quien compartió en sus historias de Instagram el material publicado por Mauricio Carballo, padre de Juanfer que ha mostrado espíritu de lucha y entereza para encarar la dura enfermedad.

"No podemos creer que se hayan viralizado los videos y las fotos que subimos. Es increíble lo que ha pasado. Imagina que llegó hasta Colombia. No caemos de la trascendencia que se generó", le dijo Mauricio este sábado a Gol Caracol desde territorio argentino.

Juanfer Carballo es un pequeño hincha de River Plate. Foto cortesía

Aunque con el paso de los días la salud del niño ha ido mejorando, Carballo recordó los duros momentos que tuvieron cuando les confirmaron la enfermedad de su pequeño hijo. "Se nos vino el mundo abajo y se nos partió el corazón, jamás sentí tanto dolor en mi vida, pero nos aferramos a Dios y él salió adelante gracias a los médicos y a Dios. Ahora él pudo terminar el tratamiento, seguimos pero más aliviados", relató en el contacto.



Sin embargo, la luz ha aparecido y están cautivados gracias a un contacto de una persona cercana a Quintero Paniagua, tal y como lo reveló Mauricio Carballo, quien comentó que "el representante suyo me llamó y no lo puedo creer, pareciera que fuera mentira. Y él me dijo que 'Juanfer' estaba a nuestra disposición".

El seguidor de los 'millonarios' también explicó la admiración por el futbolista de la Selección Colombia. "Nosotros somos fanáticos de River. Hizo el gol más importante de la historia de River y desde ese día lo amamos para siempre. Es un crack, cuando vimos la final del 2018, en Copa Libertadores, con mi señora llorando dijimos que nuestro próximo hijo se iba a llamar Juanfer. Y así fue", finalizó.

Juanfer Carballo ahora solamente espera que se haga realidad conocer a Juan Fernando Quintero. Según la prensa argentina, desde River se comunicaron con sus padres para coordinar el viaje a un partido en el estadio Monumental.