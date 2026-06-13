A Sebastián Villa ya le pusieron precio en Argentina; hubo llamada desde Boca Juniors a Rivadavia

Si bien todos los focos por estos días se los lleva el Mundial 2026, los clubes de las ligas locales están pensando en lo que viene y en Argentina, Boca Juniors tiene en sus planes reforzar su plantilla, pero sobre todo, hacerse con los servicios del jugador colombiano Sebastián Villa.

El exTolima es la debilidad de Juan Román Riquelme, presidente de los 'xeneizes', y por eso la prensa argentina reveló los planes que tiene el directivo y hasta contaron detalles de una llamada con el principal dirigente de Independiente Rivadavia.

'Diario Olé', medio argentino, filtró el principal tema que se abordó en un enlace directo entre ambos clubes. "El contacto se dio de par a par, de presidente a presidente, de Riquelme a Daniel Vila. La pregunta fue concreta: ¿qué valor tiene Villa? La respuesta, similar a la que ya habían manifestado desde la Lepra públicamente: entre 8 y 9 millones de dólares; mientras que la cláusula de salida tiene un valor de 7 palos verdes. ¿Qué cómo se paga? En una cuota, todo junto, cash", informaron.

Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia. AFP.

Ahora bien, Román está tan empecinado en contratar al 'cafetero', que tiene incluso como plan B, enviar algunos futbolistas al conjunto mendocino. "Al mentón, sin vueltas. Sin embargo, la respuesta de Román fue seguir preguntando y al mismo tiempo considerar la chance de además de dinero por el colombiano de 30 años, por supuesto, incluir jugadores en la negociación como parte de pago", agregaron.



¿Cuáles son los jugadores que Boca Juniors estaría dispuesto a incluir en la negociación por Sebastián Villa?

"Kevin Zenón, Williams Alarcón, Agustín Martegani, Lucas Janson (se lo quiere llevar Gimnasia LP), Juan Ramírez y Nicolás Orsini (ambos están colgados y rescindirían sus contratos) e incluso Alan Velasco y Milton Giménez (dos que no terminaron de convencer en este primer semestre de 2026), son algunos de los nombres que Román tendría a disposición para poner sobre la mesa", contó el citado portal argentino.