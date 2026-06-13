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Gol Caracol  / Final feliz para la Selección Inglaterra; la policía recuperó los guayos y balones que les robaron

Final feliz para la Selección Inglaterra; la policía recuperó los guayos y balones que les robaron

Un portavoz de la policía de Kansas City informó que dos personas fueron puestas bajo custodia, mientras continúa la investigación. La Selección Inglaterra debuta el miércoles en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026.
La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Policía de Kansas City ha recuperado la mayoría del material robado la noche del viernes a la Selección Inglaterra, principalmente botas de los jugadores, cuando el equipo trasladaba su equipamiento desde Florida hasta su base permanente para el Mundial 2026 en Kansas City, informaron este sábado medios locales.

El robo se produjo cuando el personal de la federación inglesa de fútbol (Football Association, FA), descargaba el material de una furgoneta en Swope Soccer Village, un complejo deportivo en Kansas City que le servirá como centro de operaciones durante la Copa del Mundo.

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Un portavoz de la Policía de Kansas City, el sargento Phil DiMartino, informó que dos personas fueron puestas bajo custodia en la noche del viernes mientras continúa la investigación.

Selección Inglaterra en una de las sesiones de entrenamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.
Selección Inglaterra en una de las sesiones de entrenamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Fuentes citadas por la cadena 'ESPN' indicaron que entre los objetos desaparecidos había material de entrenamiento y otros artículos utilizados por la selección inglesa, aunque la FA todavía estaba determinando el alcance exacto de las pérdidas.

Por su parte, medios británicos señalaron que entre los artículos robados podrían encontrarse balones y botas de fútbol. La FA confirmó el incidente, aunque evitó ofrecer más detalles por tratarse de una investigación policial en curso.

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El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, explicó a la cadena de televisión KSHB que las autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar dónde se produjo exactamente el robo y si existen más implicados.

Inglaterra eligió Kansas City como base de operaciones por su ubicación estratégica, pese a que no disputará partidos de la fase de grupos en esa ciudad. Su debut en el Grupo L está previsto para el 17 de junio frente a Croacia en Dallas, antes de medirse a Ghana en Boston el 23 de junio y a Panamá en Nueva York/Nueva Jersey.

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La selección dirigida por Thomas Tuchel tenía previsto realizar este sábado su primera sesión abierta de entrenamiento en Kansas City mientras continúan las pesquisas sobre el incidente.

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