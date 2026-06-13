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Gol Caracol  / "Mbappé tiene que trabajar mucho con Vinícius, son dos jugadores impresionantes del Real Madrid"

"Mbappé tiene que trabajar mucho con Vinícius, son dos jugadores impresionantes del Real Madrid"

Un exjugador del Real Madrid habló 'sin pelos en la lengua' y se refirió al presente de los 'merengues' y la dupla entre Vinícius y Mbappé. Ojo a sus palabras.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el Real Madrid
Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el Real Madrid
AFP

El exjugador francés del Real Madrid Claude Makelele afirmó este sábado que Kylian Mbappé es "una estrella" y que ve a la selección de Francia "puede llegar a la final" de la presente edición del Mundial, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

En declaraciones a los medios posteriores a la finalización del 'Corazón Classic Match' disputado en el Estadio Santiago Bernabeu entre las leyendas del Real Madrid y del Inter de Milán, Makeleke advirtió que espera que los jugadores de la selección francesa "estén preparados" porque, en su opinión, este Mundial "va a ser muy difícil".

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"Tenemos buen equipo. Tenemos mucho jugador bueno y creo que hay que trabajar bien y si jugamos juntos, con disciplina, podemos llegar a la final", afirmó el exfutbolista, que además destacó a Kylian Mbappé como una de las principales "estrellas" de su país, pero también del Real Madrid.

"Debe entender que es una estrella y un grandísimo jugador que puede cambiar muchas cosas" y que tiene que saber que "para ganar títulos tienes que estar junto con tus compañeros, porque un jugador no puede ganar títulos solo y con Mourinho eso puede cambiar", dijo sobre el papel del delantero francés en sus dos temporadas en el club merengue.

Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Federico Valverde celebran un gol de Real Madrid, en La Liga de España
Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Federico Valverde celebran un gol de Real Madrid, en La Liga de España
AFP

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"También tiene que trabajar mucho con Vinicius porque son dos jugadores impresionantes y pueden cambiar muchas cosas", agregó.

Respecto al regreso de José Mourinho al banquillo blanco, el francés señaló que es una buena noticia para el Real Madrid porque "es un personaje impresionante que sabe de fútbol".

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Asimismo, afirmó que mantiene el contacto con Florentino Pérez, con quien tiene una buena relación, y con quien coincide en afirmar que el Real Madrid es el club "más grande" del mundo. "El Paris Saint-Germain está ahora ahí empujando, pero el Madrid es el Madrid", declaró el veterano francés.

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