Advertencia para James Rodríguez y el Mundial 2026; “tiene ilusión, pero debe prepararse”

James Rodríguez tiene un nuevo rumbo en el León de México con la llegada de su nuevo técnico, Ignacio Ambriz, quien viene hablando seguido de la cercanía que está teniendo con el colombiano, para que se sienta tranquilo y feliz de jugar para el club ‘esmeralda’, pero también sabiendo que el ‘10’ cucuteño tiene en mente su participación en el Mundial del 2026 al que clasificó con la Selección Colombia.

Por eso, el estratega del cuadro de Guanajuato dio una nueva entrevista en la que contó detalles de sus charlas con el colombiano, y hasta confesó del consejo o advertencia que le dio pensando en el próximo año, en medio de los rumores que señalan que no renovaría y buscaría un nuevo reto.



Advierten a James Rodríguez sobre el Mundial 2026

Ambriz, en una entrevista en las últimas horas con la prensa mexicana, explicó que “cuando ves al jugador cara a cara lo vas conociendo, mirarlo a los ojos, eso me ayudó mucho a sacar u diagnóstico rápido de cómo estaba el grupo, cómo se sentían y le tocas a un tipo como James, como siempre lo hago”, comenzó diciendo sobre su relación con los jugadores.

Pero ahí fue cuando detalló que Rodríguez Rubio le confesó que “cuando las cosas no salen bien pues siempre uno se siente mal, incómodo. A cualquier futbolista le gusta ganar, él tiene ganas de ser campeón”, de la misma manera aceptó que fue “una charla larga”, en especial porque James “tiene mucha ilusión y a lo mejor, puede ser su último Mundial. Le dije que pensara en eso, que estaba bien que pensara en eso pero que hay una preparación para llegar a buen nivel al Mundial”.

El Rol de James

De esa manera, Ignacio Ambriz sigue recalcando que el colombiano entra en su estilo de juego (4-2-3-1) y que lo tendrá en cuenta en la búsqueda de estar a la parte final de la Liga MX, ya que actualmente no están en puesto de clasificación (puesto 11 con 12 puntos).

Cabe recordar que desde la presentación como nuevo técnico de León, ‘Nacho’, como se le conoce popularmente en el ámbito del fútbol mexicano, contó que “por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle”.



¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León?

El equipo mexicano ahora dirigido por Ignacio Ambriz recibirá este sábado 4 de octubre (8:00 p.m.), al actual campeón de la Liga MX, el Toluca, en el juego de la fecha 12 del campeonato de ese país. Tras ese compromiso solo faltarán 5 duelos más para el '10' colombiano, en caso de que no logre clasificar a la ronda final del torneo mexicano.