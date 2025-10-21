Alexei Rojas no sale en la foto del Arsenal inglés; pero niños lo asediaron en su visita a Palmira

Ya es historia la participación de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025. El triunfo 1-0 sobre Francia, con gol de Óscar Perea, sentenció el final del equipo dirigido por César Torres, que igualó lo hecho en 2003 en Emiratos Árabes por el seleccionado que en ese entonces dirigió Reinaldo Rueda. Más allá de todo lo positivo que quedó, no faltó la polémica que dejaron las declaraciones de Torres con respecto a Alexei Rojas, uno de los arqueros que integró el plantel en territorio chileno.

El seleccionador colombiano aseguró que el joven que se hizo en el Reino Unido no salía ni en las fotos de Arsenal de Inglaterra y que en la única oportunidad en la que tapó con la juvenil de nuestro país fue porque él le dio la oportunidad.

César Torres, técnico de Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Esto desató una controversia previo al duelo con los franceses y Rojas también salió a responder, además de generar un malestar en el circulo cercano al joven guardameta.

Sin embargo, en las últimas horas circuló un video en redes sociales en el que se ve a Alexei, de padre colombiano y madre rusa, se vio asediado por niños futbolistas integrantes de la Fundación Ryan Sogamoso, en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca.



El jugador de los 'gunners' compartió durante algunos minutos con los infantes, que le preguntaron cosas de su actualidad profesional y con los que posó para fotografías y firmó autógrafos.



La respuesta de Alexei Rojas a César Torres

“En las últimas 24 horas han circulado palabras sobre las dudas, si es que formo parte del plantel profesional del Arsenal o no. Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la selección pensando en este Mundial. Es un equipo que está primero en la mejor liga del mundo. Yo soy un miembro muy firme de este plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho en cualquier rol o contexto, sea en la tribuna, en la banca o como titular. Entiendo lo que significa representar este escudo”, dijo Rojas a 'As Chile' el fin de semana anterior, en una clara respuesta al entrenador César Torres.