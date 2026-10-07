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Gol Caracol  / La Selección Colombia y su puesto en el ránking FIFA, tras partidos contra México, Paraguay y Perú

La Selección Colombia y su puesto en el ránking FIFA, tras partidos contra México, Paraguay y Perú

Tras una victoria, un empate y una derrota en esta fecha FIFA, la Selección Colombia ya conoció su puesto en el ránking, dado a conocer este miércoles por el máximo ente del fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia
Selección Colombia
Getty Images

La selección española a consolidado el liderato en la clasificación mundial de la FIFA en la 'ventana' internacional que acabó este martes, en la que ha sumado cuatro victorias en otros tantos partidos en la Liga de Naciones. Después de vencer a Inglaterra en Wembley (2-3), a Croacia en Sevilla (4-1) y Split (1-2) y a la República Checa en Oviedo (3-1), la vigente campeona mundial ha asegurado su presencia en los cuartos de final de la Liga de Naciones y ha afianzado el número uno en la lista FIFA con un total de 2011.57 puntos. La Selección Colombia no se movió de su lugar.

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Argentina ha ganado en este periodo sus tres partidos, pero ante rivales de un nivel inferior. (4-0) a Bolivia, (7-0) a una disminuida Burkina Faso y (3-0) a Benín en el emotivo adiós de Leo Messi a la Albiceleste. Así, la distancia entre el conjunto de Luis de la Fuente y de Lionel Scaloni se ha ampliado. Los subcampeones mundiales acumulan 1972.80 puntos, 38.77 menos que la Roja.

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En el estreno de Zinedine Zidane, Francia mantiene el tercer puesto con 1958.86 puntos al resistir el empuje de Inglaterra, que al margen de su tropiezo ante España ha ganado los otros tres encuentros y sigue cuarta con 1925.59.

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El principal cambio en el 'top 10' lo experimenta la Portugal de Jorge Jesus, que al margen del conflicto con Cristiano Ronaldo también ha ganado sus cuatro partidos en la Liga de Naciones a Dinamarca, Gales y Noruega, y también ha certificado su clasificación para los cuartos de final, lo que le ha permitido subir dos posiciones e instalarse en el quinto puesto con 1807.69 puntos.

El cuadro luso ha superado a Brasil (1806.51) y Marruecos (1805.34), ahora quinta y sexta, respectivamente, mientras que se mantienen Bélgica (1779.17), Países Bajos (1778.61) y México (1738.48), que no ha encontrado el camino de la victoria con Rafa Márquez al frente del banquillo y que cerró este periplo con dos empates a uno ante Colombia y Perú y derrotas ante Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2).

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Colombia, que cerró esta 'ventana' con una victoria ante Perú por 2-0, le pisa los talones al cuadro mexicano con 1735.80 y Suiza (1725.39) supera a la Alemania de Jurgen Klopp (1717.52) y a la Croacia de Slaven Bilic (1714.74); y la Uruguay de Diego Forlán continúa vigésima con 1635.54 tras su última goleada en India (1-6).

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Clasificación:

1) España: 2011.57 puntos
2) Argentina: 1972.80 puntos
3) Francia: 1958.86 puntos
4) Inglaterra: 1925.59 puntos
5) Portugal: 1807.69
6) Brasil: 1806.51
7) Marruecos: 1805.34
8) Bélgica: 1779.17
9) Países Bajos: 1778.61
10) México: 1738.48
11) Colombia: 1735.80

Samuel Velásquez, lateral izquierdo de la Selección Colombia, anotó contra Perú
Samuel Velásquez, lateral izquierdo de la Selección Colombia, anotó contra Perú
Getty Images

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16) Estados Unidos: 1705.47
20) Uruguay: 1635.54
24) Ecuador: 1587.07
33) Paraguay: 1552.30
46) Panamá: 1476.97
49) Venezuela: 1465.87
50) Chile: 1458.97
53) Perú: 1450.95
54) Costa Rica: 1444.85
67) Honduras: 1375.40
95) Guatemala: 1245.10
102) El Salvador: 1212.40
135) R. Dominicana: 1096.58
137) Nicaragua: 1090.80
155) Puerto Rico: 1032.97
163) Cuba: 990.46

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