¿Quién es Daniel Arcila, jugador que debutó y marcó gol con la Selección Colombia?

La Selección Colombia está en pleno recambio tras el Mundial 2026, y de a poco van saliendo varios jugadores jóvenes que ya tiene en la mira el técnico argentino Néstor Lorenzo, como en el caso de Daniel Arcila, quien con 24 años ya es figura internacional con el León (México), y tuvo la chance de ser convocado para estos partidos preparatorios frente a México, Paraguay y Perú, y debutando contra el último mencionado, y haciéndolo por lo alto: marcando un golazo.

El nacido en Mariquita (Tolima) un 16 de mayo de 2002, se forjó en la cantera del Envigado, donde fue ganándose un lugar y militando durante cuatro años en el conjunto antioqueño, reconocido por sacar talentos que luego terminan en la 'tricolor', como en este caso, nuevamente.

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Daniel Arcila alcanzó a disputar un total de 99 partidos en la Liga BetPlay del fútbol colombiano, once goles y seis asistencias desde el año 2022, cuando debutó con la 'Cantera de Héroes', antes de dar el salto al balompié del exterior.

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Daniel Arcila y su relación con James Rodríguez

En la temporada 2025/26 fue fichado por el Club León, de México, y alcanzó a compartir durante algunos meses con el '10', quien, por supuesto, era la máxima figura del equipo de Guanajuato. Pero su verdadera relación es cuando, según él mismo comentó, fue descubierto por el papá del cucuteño.

"Una veeduría del papá de James Rodríguez me escogió entre unos jugadores en el Tolima y me llevó a Envigado. En las canchas del barrio, en el colegio, en los intercolegiados, me sirvieron mucho para luego ir a Envigado", detalló Daniel Arcila en las últimas horas en charla con Gol Caracol, tras su debut con gol en la Selección Colombia, en el 2-0 contra Perú, en Miami.

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Lo cierto es que desde su debut con Envigado, en el año 2022, el oriundo de Mariquita ha destacado por su buena visión de juego, pases, y una buena pegada de media distancia, que ha ido potenciando poco a poco, especialmente con el buen momento que pasa con el León, de México, donde acumula en esta temporada ocho goles.

Daniel Arcila con la Selección Colombia. Getty Images.

Con apenas 24 años, Daniel Arcila se pefila como una de las piezas importantes en el recambio de la Selección Colombia de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, y la Copa América 2028, esperando pueda entrar en la sintonía de la ida de Néstor Lorenzo, quien lo tiene en la mira y ya le dio el respaldo para estrenarse con la camiseta del combinado nacional.

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Sobre su debut con la 'tricolor, el joven futbolista se mostró feliz, orgulloso y expresó que "no tengo palabras para este momento. Sé que es con mucho trabajo, con mucha honestidad, y gracias a Dios se me dio hoy", y de paso se refirió al golazo que anotó contra Perú, relatando que "lo he practicado mucho, el remate de afuera del área, y le pegué a hacer gol, y pues se dio".

Así las cosas, ese es Daniel Arcila, un talentoso con la pelota, con buena visión de juego, con mucha llegada al área y con gol, y que ya dejó gratas impresiones tras estrenarse con la camiseta de la Selección Colombia.